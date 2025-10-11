Uno Entre Rios | Ovación | Facundo Sava

Facundo Sava pasó la escoba antes de enfrentar a River

El DT de Sarmiento de Junín, Facundo Sava, separó del plantel al entrerriano Facundo Roncaglia. El Verde visitará el domingo a River en el Mas Monumental.

11 de octubre 2025 · 20:24hs
Facundo Sava

Facundo Sava, DT de Sarmiento de Junín.

El entrenador de Sarmiento de Junín, Facundo Sava, separó del plantel al entrerriano Facundo Roncaglia en la previa del encuetro que disputará el Verde este domingo ante River Plate, en el estadio Más Monumental, por la 12° fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol.

“Roncaglia no va a seguir. Se los comuniqué a los jugadores. Lo hablé con Sardi, Garnier y Chiófalo, estuvieron todos de acuerdo”, expresó el ex-entrenador de Patronato, en conferencia de prensa.

Argentina festejó ante México y ahora va por más. 

Argentina brilló ante México, le ganó y se clasificó a la semifinal del Mundial Sub 20

Josefina Williner, del Club de Campo El Paso, fue una de las más de 100 participantes del certamen que se desarrolló en el Club Estudiantes.

Golpes que tuvieron un objetivo altruista en el Club Estudiantes

El Colorado explicó que la decisión fue charlada con el propio defensor, aunque sin posibilidad de marcha atrás. “Él quería seguir pero le dije que no había posibilidades. Tema terminado para mí, le deseo lo mejor, creo que es lo mejor para el grupo”, añadió el DT, visiblemente incómodo por la situación.

El motivo que impulsó a Facundo Sava separar del plantel a Facundo Roncaglia

Según trascendió desde Junín, el cortocircuito se habría originado por una cuestión de actitud en los entrenamientos, aunque no hubo versión oficial. Sava, que reconoció que nunca antes había tomado una medida similar en plena competencia, evitó dar detalles sobre los motivos que lo llevaron a excluir al experimentado zaguero: “Es la primera vez en mi carrera que saco a un jugador a mitad de torneo. Los motivos se los dirá él, yo no los voy a hacer públicos”.

La decisión dejó una marca profunda en un Sarmiento que lucha por escaparle al descenso y que pierde a uno de sus futbolistas más experimentados, con pasado en Europa y más de 1.900 minutos disputados en la temporada. La historia, por ahora, parece tener final abierto.

Facundo Sava Facundo Roncaglia River Plate
