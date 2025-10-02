Uno Entre Rios | Ovación | Racing

Racing y River animarán un partido con mucho morbo

Racing, con la posible presencia de Marcos Rojo, y River, con Maximiliano Salas, se enfrentarán desde las 18 en el Gigante de Arroyito. El ganador será semifinalista de la Copa Argentina.

2 de octubre 2025 · 09:05hs
Racing y River protagonizarán este jueves un partido que puede marcar un quiebre en la temporada de ambos, ya que se enfrentarán por los cuartos de final de la Copa Argentina. El duelo será desde las 18 en el estadio Gigante de Arroyito, con arbitraje de Hernán Mastrángelo y transmisión de TyC Sports.

Racing llega mejor parado a este duelo

El presente de los dos equipos llega marcado por altibajos. La Academia de Gustavo Costas, que viene de disputar una dura seguidilla de cinco partidos en 16 días, atraviesa un desgaste físico importante y no contará con piezas clave como Juan Nardoni (desgarrado) y Matías Zaracho, quien arrastra una molestia muscular.

Pese a ello, el equipo logró instalarse entre los cuatro mejores de la Copa Libertadores y buscará trasladar ese carácter competitivo a esta instancia. En tanto, Facundo Cambeses se afianzó en el arco y es una de las cartas de confianza para este cruce.

Racing y eliminó a Vélez por Copa Libertadores.

El conjunto de Avellaneda llegó a esta instancia luego de superar a Deportivo Riestra por 3-0, equipo con el que perdió el último encuentro disputado el Millonario.

escenario inédito para River

Por su parte, el River de Marcelo Gallardo vive un presente crítico: acumula cuatro derrotas consecutivas, algo que no ocurría desde 2010, y fue despedido con insultos en el Monumental tras la caída ante el Malevo.

El conjunto de Núñez ya quedó eliminado de la Libertadores frente a Palmeiras y se juega uno de sus últimos objetivos de la temporada. LLegó a esta instancia del certamen tras ganarle a Unión de Santa Fe por penales.

River Plate dejó en el camino a Unión en cuartos de la Copa Argentina.

Además, podría afrontar el partido sin su capitán Enzo Pérez, aún afectado por un corte en la rodilla. Entre las variantes, se espera el regreso de Gonzalo Montiel y la posible inclusión de Lautaro Rivero en la defensa, mientras que en ataque Nacho Fernández y Facundo Colidio pelean por un lugar en el once.

El Gigante de Arroyito será escenario de un choque donde las urgencias se harán sentir: Racing intentará sostener su competitividad en los mano a mano y River buscará cortar una racha negra para seguir con vida en uno de los dos frentes que le quedan.

El ganador, además de avanzar a semifinales en donde espera Independiente Rivadavia de Mendoza, tendrá la posibilidad de cambiar de golpe el rumbo de su temporada.

Probables formaciones en el Gigante de Arroyito

Racing: Facundo Cambeses; Gabriel Rojas, Nazareno Colombo o Marcos Rojo, Franco Pardo, Facundo Mura o Gastón Martirena; Agustín Almendra, Santiago Sosa, Bruno Zuculini; Santiago Solari o Duván Vergara, Adrián Martínez y Tomás Conechny. DT: Gustavo Costas.

River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta o Paulo Díaz, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño o Nacho Fernández, Juan Portillo, Giuliano Galoppo; Juan Fernando Quintero; Maximiliano Salas y Facundo Colidio o Miguel Ángel Borja. DT: Marcelo Gallardo.

Estadio: Gigante de Arroyito (Rosario)

Árbitro: Hernán Mastrángelo

Hora y TV: 18 (TyC Sports)

