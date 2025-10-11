Uno Entre Rios | La Provincia | Lluvia

Lluvia y granizo en Paraná: el alerta meteorológico del SMN para Entre Ríos

Lluvias y caída de granizo afectaron a parte de Paraná este sábado por la tarde. El SMN emitió alerta amarillo para gran parte de Entre Ríos.

11 de octubre 2025 · 19:16hs
El cielo a las 18

El cielo a las 18,55 en el sur de Paraná.

La tarde de este sábado, alrededor de las 18:45, comenzó a registrarse una intensa lluvia en gran parte de la ciudad de Paraná, en línea con la alerta meteorológica emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para la provincia de Entre Ríos.

A las 19:10 se confirmó además la caída de granizo en algunos sectores de la capital entrerriana, lo que generó preocupación entre vecinos y autoridades ante la posibilidad de que el fenómeno se intensifique durante las próximas horas.

Durante el feriado, en Paraná hubo comercios abiertos y gente comprando en la Peatonal

Numerosos comercios abrieron el feriado con expectativas de un repunte en las ventas

Este sábado el cielo permanecerá mayormente nublado y se producirán tormentas aisladas por la noche, según el pronóstico extendido del SMN

SMN: se espera una máxima de 32 grados para este sábado

El SMN había emitido una alerta amarilla por tormentas para el sábado y la madrugada del domingo, con posibles ráfagas, actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y abundante caída de agua en cortos períodos. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 60 milímetros, pudiendo ser localmente superiores.

Además de Paraná, las lluvias de este sábado también afectan a localidades como La Paz, Diamante, Rosario del Tala, Nogoyá, Victoria, Gualeguay, Gualeguaychú, Concepción del Uruguay, Colón, Villaguay y Villa Paranacito.

Para el domingo, se esperan precipitaciones en el norte y noreste de la provincia, incluyendo Feliciano, Federación, Federal, Concordia y San Salvador.

Las autoridades recomiendan circular con precaución, evitar sacar la basura para no obstruir desagües, y mantenerse informados a través de los canales oficiales.

EL GRANIZO EN PARANÁ

El granizo en Paraná

LEER MÁS: SMN: se espera una máxima de 32 grados para este sábado

Pronostico alerta

Precauciones

Desde la provincia instan a la población a tomar los recaudos necesarios, asegurar los elementos que puedan volarse. Mantenerse informado por las autoridades. Evitar actividades al aire libre. No sacar basura y retirar objetos que impidan que el agua escurra. Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas. No refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse. Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Lluvia Granizo SMN Entre Ríos
Noticias relacionadas
Invitan a emprendedores a sumarse a la Feria del Día de la Madre.

Invitan a emprendedores a sumarse a la Feria del Día de la Madre

La intendenta Rosario Romero recibió al Embajador de Guatemala, Iván Espinoza. 

Paraná: la intendenta Rosario Romero recibió al Embajador de Guatemala

El CGE invita a participar del Ciclo de Capacitaciones en Boleta Única de Papel destinado a docentes.

Boleta Única de Papel: el CGE abre la inscripción a la capacitación docente

Suben las naftas y gasoil desde el lunes.

Shell subió por segunda vez en menos de 7 días el precio de sus combustibles en Paraná

Ver comentarios

Lo último

Lluvia y granizo en Paraná: el alerta meteorológico del SMN para Entre Ríos

Lluvia y granizo en Paraná: el alerta meteorológico del SMN para Entre Ríos

Una camioneta volcó en calle Ambrosetti y Ayacucho en Paraná

Una camioneta volcó en calle Ambrosetti y Ayacucho en Paraná

Talleres hundió a Gimnasia en el Bosque

Talleres hundió a Gimnasia en el Bosque

Ultimo Momento
Lluvia y granizo en Paraná: el alerta meteorológico del SMN para Entre Ríos

Lluvia y granizo en Paraná: el alerta meteorológico del SMN para Entre Ríos

Una camioneta volcó en calle Ambrosetti y Ayacucho en Paraná

Una camioneta volcó en calle Ambrosetti y Ayacucho en Paraná

Talleres hundió a Gimnasia en el Bosque

Talleres hundió a Gimnasia en el Bosque

Argentina se coronó campeón del Panamericano Sub 18 de sóftbol

Argentina se coronó campeón del Panamericano Sub 18 de sóftbol

Liga Provincial: Ferro es el primer clasificado a los playoff

Liga Provincial: Ferro es el primer clasificado a los playoff

Policiales
Una camioneta volcó en calle Ambrosetti y Ayacucho en Paraná

Una camioneta volcó en calle Ambrosetti y Ayacucho en Paraná

Misteriosa desaparición: un chofer, un pasajero enigmático en Concordia y un auto incendiado en Córdoba

Misteriosa desaparición: un chofer, un pasajero enigmático en Concordia y un auto incendiado en Córdoba

San Salvador: una mujer intentó quemar a su ex pareja

San Salvador: una mujer intentó quemar a su ex pareja

El STJ confirmó la condena a Nicolás Sanabria y la querella solicitó su detención inmediata

El STJ confirmó la condena a Nicolás Sanabria y la querella solicitó su detención inmediata

La familia de Daiana agradece, pide respeto y exige que la política no utilice el caso

La familia de Daiana agradece, pide respeto y exige que la política no utilice el caso

Ovación
Argentina se coronó campeón del Panamericano Sub 18 de sóftbol

Argentina se coronó campeón del Panamericano Sub 18 de sóftbol

Liga Provincial: Ferro es el primer clasificado a los playoff

Liga Provincial: Ferro es el primer clasificado a los playoff

Talleres hundió a Gimnasia en el Bosque

Talleres hundió a Gimnasia en el Bosque

La Clase 3 del TN tuvo su clasificación en Rosario

La Clase 3 del TN tuvo su clasificación en Rosario

Sofía Percara: Nunca manejé un auto con techo, me gustaría probar

Sofía Percara: "Nunca manejé un auto con techo, me gustaría probar"

La provincia
Lluvia y granizo en Paraná: el alerta meteorológico del SMN para Entre Ríos

Lluvia y granizo en Paraná: el alerta meteorológico del SMN para Entre Ríos

Numerosos comercios abrieron el feriado con expectativas de un repunte en las ventas

Numerosos comercios abrieron el feriado con expectativas de un repunte en las ventas

SMN: se espera una máxima de 32 grados para este sábado

SMN: se espera una máxima de 32 grados para este sábado

Invitan a emprendedores a sumarse a la Feria del Día de la Madre

Invitan a emprendedores a sumarse a la Feria del Día de la Madre

Paraná: la intendenta Rosario Romero recibió al Embajador de Guatemala

Paraná: la intendenta Rosario Romero recibió al Embajador de Guatemala

Dejanos tu comentario