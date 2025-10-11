Lluvia y granizo en Paraná: el alerta meteorológico del SMN para Entre Ríos

Lluvias y caída de granizo afectaron a parte de Paraná este sábado por la tarde. El SMN emitió alerta amarillo para gran parte de Entre Ríos.

El cielo a las 18,55 en el sur de Paraná.

La tarde de este sábado, alrededor de las 18:45, comenzó a registrarse una intensa lluvia en gran parte de la ciudad de Paraná, en línea con la alerta meteorológica emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para la provincia de Entre Ríos.

A las 19:10 se confirmó además la caída de granizo en algunos sectores de la capital entrerriana, lo que generó preocupación entre vecinos y autoridades ante la posibilidad de que el fenómeno se intensifique durante las próximas horas.

El SMN había emitido una alerta amarilla por tormentas para el sábado y la madrugada del domingo, con posibles ráfagas, actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y abundante caída de agua en cortos períodos. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 60 milímetros, pudiendo ser localmente superiores.

Además de Paraná, las lluvias de este sábado también afectan a localidades como La Paz, Diamante, Rosario del Tala, Nogoyá, Victoria, Gualeguay, Gualeguaychú, Concepción del Uruguay, Colón, Villaguay y Villa Paranacito.

Para el domingo, se esperan precipitaciones en el norte y noreste de la provincia, incluyendo Feliciano, Federación, Federal, Concordia y San Salvador.

Las autoridades recomiendan circular con precaución, evitar sacar la basura para no obstruir desagües, y mantenerse informados a través de los canales oficiales.

El granizo en Paraná

Precauciones

Desde la provincia instan a la población a tomar los recaudos necesarios, asegurar los elementos que puedan volarse. Mantenerse informado por las autoridades. Evitar actividades al aire libre. No sacar basura y retirar objetos que impidan que el agua escurra. Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas. No refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse. Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.