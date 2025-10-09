Uno Entre Rios | Ovación | Rocky Balboa

Se conoció la sanción a Rocky Balboa por escupir al Marcos Acuña

Rocky Balboa recibió tres fechas de suspensión por el incidente tras el final del partido en el que River eliminó a Racing de la Copa Argentina.

La sanción a Rocky Balboa sólo regirá en Copa Argentina. 

El delantero de Racing con pasado en Patronato, Adrián Rocky Balboa, recibió una sanción de tres partidos por escupir al lateral izquierdo de River Marcos Acuña, en el partido que el Millonario derrotó a la Academia por los cuartos de final de la Copa Argentina.

La escena se dio luego de la eliminación de la Academia a manos del equipo de Núñez por 1 a 0 en los cuartos de final. Una vez finalizado el encuentro, varios jugadores de Racing fueron a buscar a Acuña, de pasado en el club de Avellaneda, debido a que durante un momento del partido se puso a hacer jueguitos con la cabeza frente a los hinchas de su ex equipo.

Acuña llegó a Racing proveniente de Ferro a mediados del 2014 y tuvo un rol importante en la conquista del Torneo Transición 2014, que significó el fin de una sequía de 13 años sin títulos. El Huevo se desempeñó en el equipo de Avellaneda hasta mediados del 2017, cuando fue transferido al Sporting de Lisboa de Portugal.

No fue tan duro para Racing

Balboa deberá cumplir los tres partidos de sanción en Copa Argentina, por lo que podrá disputar con normalidad los próximos partidos que tendrá Racing tanto en el Torneo Clausura como en la Copa Libertadores.

