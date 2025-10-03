Uno Entre Rios | Ovación | Acuña

Sin mencionar a Acuña, el comunicado de Balboa tras el escándalo en River vs. Racing

El delantero de Racing con pasado en Patronato, quien fue informado por el árbitro Mastrángelo, se expidió en sus redes sociales tras el escupitajo.

3 de octubre 2025 · 22:05hs
Adrián Balboa, quien inició la pelea tras el final del triunfo de River ante Racing en los cuartos de final de la Copa Argentina, pidió disculpas luego de ser informado por el árbitro Hernán Mastrángelo, aunque sin nombrar al lateral Marcos Acuña, con quien se peleó: "Mi comportamiento no refleja mis valores individuales, ni los del grupo que integro, ni los del club al que represento".

El delantero con pasado en Patronato de Paraná escupió al Huevo tras la eliminación de frente al Millonario, situación que desató forcejeos entre los miembros de cada plantel. El juez advirtió lo que ocurría y el atacante podría ser sancionado.

El escupitajo de Balboa al Huevo Acuña

Al día siguiente del escándalo en Rosario, Balboa planea contactarse con el Huevo para pedirle disculpas. A su vez, se reunió con los dirigentes del club para emitir un comunicado. De hecho, había cerrado sus redes sociales y las reabrió para expresarse.

"Quiero pedir disculpas públicas por mi reacción en el partido ayer. También quiero pedir perdón a todos los que se hayan sentido ofendidos y/o agredidos con mi accionar. Esto nunca me habia ocurrido como profesional y me comprometo a que no volverá a pasar", afirmó el uruguayo.

El comunicado de Balboa en redes sociales

Según el reglamento, el delantero se expone a tres partidos (o más) de sanción por el escupitajo al lateral campeón del mundo. En caso de que sean menos de cuatro encuentros, cumpliría el castigo únicamente en la Copa Argentina.

Una vez que Hernán Mastrángelo hizo sonar el pitazo final se generó un careo entre ambos planteles en el centro del terreno de juego, con las emociones aún a flor de piel luego de concretarse el triunfo del Millonario. En entonces que parte del plantel de la Academia y Gonzalo Costas -ayudante de campo- fueron a buscar a Acuña, con Gallardo a su lado intentando calmar las aguas. Una situación que escaló por el escupitajo de Rocky, que enloqueció al campeón del mundo.

La ira se adueñó de Acuña, que hizo oídos sordos al intento de Gallardo por calmarle y fue a buscar al delantero de la Academia. Una tensa situación que afortunadamente no pasó a mayores, aunque Gonzalo Costas aprovechó para descargarse con Salas al hablar de Acuña, a quien acusó de "desagradecido ahora que es campeón del mundo".

El escupitajo de Balboa al Huevo Acuña

Acuña Racing River Hernán Mastrángelo
