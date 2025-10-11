Derrota de Rowing en el Regional del Litoral de Rugby

El Remero fue derrotado este sábado en su visita a Gimnasia de Rosario, por la 17ª del certamen de rugby. Tilcara, cayó en Segunda.

Rowing fue derrotado este sábado en su visita a Gimnasia de Rosario, por la 17ª (penúltima) fecha del Torneo Regional del Litoral de rugby. El Remero no pudo dar el batacazo en Rosario.

Posiciones: Jockey (R)* 69, Estudiantes* 56, Duendes* 52, GER 47, Santa Fe RC 42, Old Resian 36, Rowing 31, CRAI 24 y Jockey (VT) 6. * Clasificados a semifinales.

Próxima fecha (última): Jockey (VT)-CRAI, Rowing-Santa Fe RC, Old Resian-GER y Estudiantes-Duendes. Libre: Jockey (R).

En Segunda

Tilcara cayó ante Universitario (R) por 32 a 31, no pudo ser para el Verde. En Segunda los resultados fueron Tilcara 31 (2)-32 Universitario (R) 32 (5), CRAR 50 (5)-Gimnasia (P) 17 (0), Logaritmo 16 (4)-Los Caranchos 12 (1) y Provincial-Uni (SF) fue suspendido por tormenta eléctrica. Libre: Alma Jrs.

Posiciones: Universitario (R) * 76, Tilcara* 54, Los Caranchos* 47, Alma Junior* 46, CRAR 30, Provincial 29, Universitario (SF) 24, Logaritmo 22 y Gimnasia (P) 21.(*) Clasificados a semifinales.

La última fecha será: Gimnasia (P)-Tilcara, Uni (SF)-CRAR, Los Caranchos–Provincial, Alma Jrs-Logaritmo. Libre: Uni (R).

El Provincial de rugby

Este domingo concluirá la Fase Regular del Torneo Provincial que organiza UER con la disputa de la 10ª fecha de las zonas 1 y 2, y el 14º capítulo del grupo 3. Cuando ya están definidos los cuatro semifinalistas de la Copa de Oro (Colón RC por la Zona 1, Central Entrerriano de Gualeguaychú por la Zona 2, Camatí de Viale y Capibá de Paraná por la Zona 3), sólo resta conocer la posición final entre vialenses y paranaenses. La mayoría de los partidos serán a las 15.30.

Por la Zona 1 jugarán Salto Grande de Concordia-Colón RC. Ya adelantaron Vaimaca de Salto 41-Los Espinillos de Concordia 33; libre quedará Curiyú de Chajarí.

Por la Zona 2, se medirán Gualeguay Central-Jockey de Gualeguay y Central Entrerriano-Mulitas de Paysandú (a las 14); libre quedará Carpinchos RC.

Y por la Zona 3 se enfrentarán Capibá-Camatí, Nogoyá RC-Aurora de Paraná y Libertad de Nogoyá-Echagüe de Paraná; libre Unión de Crespo.