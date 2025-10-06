Uno Entre Rios | Ovación | Racing

Racing igualó con Independiente Rivadavia en el cierre de la fecha 11

Racing Club no pudo obtener los tres puntos ante su gente y perdió terreno en la Zona A del Torneo Clausura. La Lepra mendocina terminó con 10.

6 de octubre 2025 · 23:01hs
Racing empató de local.

Prensa Racing.

Racing empató de local.

Racing igualó este lunes 0-0 con Independiente Rivadavia, por la fecha 11 del Torneo Clausura. Con este resultado, la Academia quedó con 12 puntos en la Zona A y permanece fuera de los puestos de clasificación a los octavos de final, al igual que la Lepra mendocina que tiene 11.

En cuanto a la Tabla Anual, el equipo dirigido por Gustavo Costas cosecha 40 puntos y perdió el lugar dentro de los clasificados a la Copa Sudamericana, ya que se encuentra 10°, a tres de Barracas Central, el último en ingresar por ahora. La misma suerte corre el elenco mendocino que ostenta 38.

Sin mencionar a Acuña, el comunicado de Balboa tras el escándalo en River vs. Racing

Sin mencionar a Acuña, el comunicado de Balboa tras el escándalo en River vs. Racing

River ganó con el tanto de Maxi Salas en el arranque del partido.

Final caliente: River venció a Racing y se clasificó a las semifinales

Luego del reconocimiento a Facundo Cambeses por su convocatoria a la Selección, el equipo de Gustavo Costas intentó llevar el duelo a territorio cuyano.

Sin embargo, los errores en la salida de Agustín García Basso le permitieron a La Lepra paralizar los corazones albicelestes. Es que un cabezazo al palo de Matías Fernández pudo abrir el marcador para la visita.

Las proyecciones de Martirena y Nacho Rodriguez por las bandas fueron los recursos más incisivos del dueño de casa para inquietar a Ezequiel Centurión. Y los balones detenidos a cargo de Richard Sánchez y Sebastián Villa fueron otras herramientas de ambos equipos para llegar a la red.

El complemento comenzó con mucha intensidad, dado que ambos elencos tuvieron la posibilidad de abrir el marcador. Cambeses fue el que tuvo la acción más destacada de los primeros 15 minutos cuando evitó un gol en contra de Alan Forneris, quien cerró apurado tras un centro rasante de Villa.

Poco tiempo después, Elías Torres abandonó el terreno de juego con muchos gestos de dolor. El delantero se dobló la pierna cerca de la mitad de la cancha y no pudo continuar en el partido. En su lugar ingresó Adrián Balboa.

Las malas noticias continuaron llegando para la Academia, Franco Pardo, que había sustituido a Marcos Rojo al poco tiempo de comenzar el segundo tiempo, se lesionó y debió abandonar la cancha. En total, solo jugó ocho minutos y Nazareno Colombo tuvo que reemplazarlo.

A poco del final, Mauricio Cardillo se fue expulsado en la visita, debido a que realizó una dura infracción y vio la segunda tarjeta amarilla en el partido.

Lo que sigue para Racing e Independiente Rivadavia

En la próxima fecha, Racing tendrá que visitar a Banfield, el sábado 11 de octubre a las 19:00. Por su parte, Independiente Rivadavia deberá hacer las veces de local frente a su clásico rival, Godoy Cruz.

Racing Independiente Rivadavia Torneo Clausura Academia
