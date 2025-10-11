Uno Entre Rios | Ovación | Argentina

Argentina se coronó campeón del Panamericano Sub 18 de sóftbol

La Selección Argentina, con varos entrerrianos, gritó campeón en la final ante México por 6 corridas a 0. El torneo fue en Bahía Blanca.

11 de octubre 2025 · 17:56hs
El seleccionado argentino masculino de sóftbol, con varios jugadores entrerriano, se coronó campeón del Panamericano Sub 18 que se jugó en Bahía Blanca. Con cinco bahienses en el plantel, el equipo nacional venció en la madrugada a México 6 corridas a 0. Argentina nuevamente bien arriba en un certamen internacional de sóftbol.

El partido se disputó en la cancha principal del Parque de Mayo en la ciudad de bonaerense, que se llenó de gente que desde temprano llegó para alentar en una jornada que se adelantó debido al pronóstico de lluvia para el sábado.Más temprano, el seleccionado argentino había caído ante México 6 a 1, con lo que dejaba su récord en 5-1 y listo para disputar la medalla de oro ante el mismo rival.

El resto del cuadro se completó con Canadá como medalla de bronce que derrotó a Venezuela dos veces, primero 8 a 5 y luego 7 a 6.

El equipo dirigido por Gustavo Guerrinieri se consagró campeón panamericano de su categoría jugando a un gran nivel.

El equipo de Argentina

El plantel ganador cuenta con un importante número de representantes del Club Oro Verde. Ellos son: Carlos Aguirre, Joaquín Conosciuto, Aaron López, Santino Schenonne, Tiago Benítez, Matías Clara y Jeremías Sáenz. El plantel se completa con Pedro Martínez, Juan Pérez, Luciano Dowhun, Leonel Andrada, Cristian Orsi, Dante Goitea, Lucas Gómez, Manuel Bríguez y Lautaro Ahumada.

El cuerpo técnico cuenta con Gustavo Guerrinieri como entrenador, asistido por Cristian moreno y Joaquín Alegre. El jefe de equipo es Martín Scialacomo y Rafael Salguero se desempeña como mánager.

