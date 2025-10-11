Argentina brilló ante México, le ganó y se clasificó a la semifinal del Mundial Sub 20

Con goles de Maher Carrizo y Mateo Silvetti, la Selección Argentina venció al Tri por 2 a 0 y ahora se medirá con Colombia el miércoles.

Argentina derrotó este sábado 2-0 a México con goles de Maher Carrizo y Mateo Silvetti y está en las semifinales del Mundial Sub 20. El equipo nacional eliminó a México en los cuartos de final del Mundial Sub 20 y confirmó su chapa de candidato en Chile. La Albiceleste, máximo exponente a nivel histórico en esta categoría, quedó a dos peldaños de alcanzar la máxima gloria nuevamente. Y ya está todo confirmado para la instancia de semifinales: rival, fecha, horario y sede.

El equipo dirigido por Diego Placente se medirá con Colombia por las semifinales del certamen que se lleva a cabo en suelo trasandino el próximo miércoles 15 de octubre en el estadio Nacional de Santiago de Chile, a partir de las 20 . Vale mencionar que mañana se llevarán a cabo las otras dos llaves de cuartos de final, que tendrán como protagonistas a Estados Unidos-Marruecos y Noruega-Francia.

En caso de quedar eliminado, el equipo Albiceleste disputará el partido por el tercer y cuarto puesto el sábado 18 de octubre, también en el Estadio Nacional de Santiago (desde las 16). Si los chicos argentinos se clasifican a la final, jugarán el duelo decisivo el domingo 19/10, a partir de las 20, en el mismo escenario (frente a uno de los cuatro países antes mencionados).

La historia indica que Argentina se clasificó en ocho oportunidades a las semifinales del Mundial de la categoría y solamente perdió una vez en esa instancia: fue 1-0 ante Brasil en Emiratos Árabes Unidos 2003. Además, fue campeón en seis de esas ocho ocasiones. La única vez que ganó una semi y perdió la final fue en México 1983, cuando se impuso 1-0 ante Polonia y cayó 1-0 en el choque decisivo contra Brasil.

Argentina cortó una larga mala racha

El dato clave es que Argentina cortó una racha de casi dos décadas sin alcanzar las semifinales en el Mundial Sub 20: la última vez fue en Canadá 2007, cuando derrotó 3-0 a Chile con un recordado equipo que tenía a Sergio Agüero como figura y terminó levantando la copa con un 2-1 sobre República Checa en el último juego.

Desde entonces, no logró clasificar a dos Copas del Mundo juveniles (Egipto 2009 y Turquía 2013), se marchó en fase de grupos en otras dos ocasiones (Nueva Zelanda 2015 y Corea del Sur 2017) y venía de hilvanar dos eliminaciones en fila en octavos de final entre Polonia 2019 y la edición que se desarrolló en Argentina en 2023. En ese tramo, su mejor actuación habían sido los cuartos de final en Colombia en 2011: perdió en los penales ante Portugal.