Uno Entre Rios | Ovación | Argentina

Argentina brilló ante México, le ganó y se clasificó a la semifinal del Mundial Sub 20

Con goles de Maher Carrizo y Mateo Silvetti, la Selección Argentina venció al Tri por 2 a 0 y ahora se medirá con Colombia el miércoles.

11 de octubre 2025 · 22:02hs
Argentina festejó ante México y ahora va por más. 

Argentina festejó ante México y ahora va por más. 

Argentina derrotó este sábado 2-0 a México con goles de Maher Carrizo y Mateo Silvetti y está en las semifinales del Mundial Sub 20. El equipo nacional eliminó a México en los cuartos de final del Mundial Sub 20 y confirmó su chapa de candidato en Chile. La Albiceleste, máximo exponente a nivel histórico en esta categoría, quedó a dos peldaños de alcanzar la máxima gloria nuevamente. Y ya está todo confirmado para la instancia de semifinales: rival, fecha, horario y sede.

El equipo dirigido por Diego Placente se medirá con Colombia por las semifinales del certamen que se lleva a cabo en suelo trasandino el próximo miércoles 15 de octubre en el estadio Nacional de Santiago de Chile, a partir de las 20. Vale mencionar que mañana se llevarán a cabo las otras dos llaves de cuartos de final, que tendrán como protagonistas a Estados Unidos-Marruecos y Noruega-Francia.

Argentina ganó un partido amistoso preparatorio para el Mundial.

Argentina venció a Venezuela en su primer amistoso de la gira por Estados Unidos

La Selección Argentina tiene un ensayo ante Venezuela en Miami.

La Selección Argentina tiene un ensayo ante Venezuela en Miami

En caso de quedar eliminado, el equipo Albiceleste disputará el partido por el tercer y cuarto puesto el sábado 18 de octubre, también en el Estadio Nacional de Santiago (desde las 16). Si los chicos argentinos se clasifican a la final, jugarán el duelo decisivo el domingo 19/10, a partir de las 20, en el mismo escenario (frente a uno de los cuatro países antes mencionados).

La historia indica que Argentina se clasificó en ocho oportunidades a las semifinales del Mundial de la categoría y solamente perdió una vez en esa instancia: fue 1-0 ante Brasil en Emiratos Árabes Unidos 2003. Además, fue campeón en seis de esas ocho ocasiones. La única vez que ganó una semi y perdió la final fue en México 1983, cuando se impuso 1-0 ante Polonia y cayó 1-0 en el choque decisivo contra Brasil.

Argentina cortó una larga mala racha

El dato clave es que Argentina cortó una racha de casi dos décadas sin alcanzar las semifinales en el Mundial Sub 20: la última vez fue en Canadá 2007, cuando derrotó 3-0 a Chile con un recordado equipo que tenía a Sergio Agüero como figura y terminó levantando la copa con un 2-1 sobre República Checa en el último juego.

Desde entonces, no logró clasificar a dos Copas del Mundo juveniles (Egipto 2009 y Turquía 2013), se marchó en fase de grupos en otras dos ocasiones (Nueva Zelanda 2015 y Corea del Sur 2017) y venía de hilvanar dos eliminaciones en fila en octavos de final entre Polonia 2019 y la edición que se desarrolló en Argentina en 2023. En ese tramo, su mejor actuación habían sido los cuartos de final en Colombia en 2011: perdió en los penales ante Portugal.

Argentina Selección Argentina México Colombia Mundial Sub 20
Noticias relacionadas
Argentina va por más ante Nigeria en el Mundial Sub 20.

Argentina se mide con Nigeria por los octavos de final

Argentina está entre los cinco países que más usa el ChatGPT en América Latina

ChatGPT: el crecimiento de usuarios en la Argentina se triplicó en un año

argentina: la mafia financiera nos hunde en el abismo

Argentina: La mafia financiera nos hunde en el abismo

La primera superluna del 2025 podrá observarse en Paraná este lunes por la noche

La primera superluna del año se verá en la noche de este lunes

Ver comentarios

Lo último

Palito Ortega postergó su show en Paraná por razones de salud

Palito Ortega postergó su show en Paraná por razones de salud

Desesperada búsqueda de una joven de Gualeguaychú desaparecida tras emprender un viaje sola

Desesperada búsqueda de una joven de Gualeguaychú desaparecida tras emprender un viaje sola

Argentina brilló ante México, le ganó y se clasificó a la semifinal del Mundial Sub 20

Argentina brilló ante México, le ganó y se clasificó a la semifinal del Mundial Sub 20

Ultimo Momento
Palito Ortega postergó su show en Paraná por razones de salud

Palito Ortega postergó su show en Paraná por razones de salud

Desesperada búsqueda de una joven de Gualeguaychú desaparecida tras emprender un viaje sola

Desesperada búsqueda de una joven de Gualeguaychú desaparecida tras emprender un viaje sola

Argentina brilló ante México, le ganó y se clasificó a la semifinal del Mundial Sub 20

Argentina brilló ante México, le ganó y se clasificó a la semifinal del Mundial Sub 20

Golpes que tuvieron un objetivo altruista en el Club Estudiantes

Golpes que tuvieron un objetivo altruista en el Club Estudiantes

Derrota de Rowing en el Regional del Litoral de Rugby

Derrota de Rowing en el Regional del Litoral de Rugby

Policiales
Una camioneta volcó en calle Ambrosetti y Ayacucho en Paraná

Una camioneta volcó en calle Ambrosetti y Ayacucho en Paraná

Misteriosa desaparición: un chofer, un pasajero enigmático en Concordia y un auto incendiado en Córdoba

Misteriosa desaparición: un chofer, un pasajero enigmático en Concordia y un auto incendiado en Córdoba

San Salvador: una mujer intentó quemar a su ex pareja

San Salvador: una mujer intentó quemar a su ex pareja

El STJ confirmó la condena a Nicolás Sanabria y la querella solicitó su detención inmediata

El STJ confirmó la condena a Nicolás Sanabria y la querella solicitó su detención inmediata

La familia de Daiana agradece, pide respeto y exige que la política no utilice el caso

La familia de Daiana agradece, pide respeto y exige que la política no utilice el caso

Ovación
Golpes que tuvieron un objetivo altruista en el Club Estudiantes

Golpes que tuvieron un objetivo altruista en el Club Estudiantes

Gimnasia de Mendoza se coronó campeón de la Primera Nacional

Gimnasia de Mendoza se coronó campeón de la Primera Nacional

Argentina se coronó campeón del Panamericano Sub 18 de sóftbol

Argentina se coronó campeón del Panamericano Sub 18 de sóftbol

Racing logró un merecido triunfo ante Banfield

Racing logró un merecido triunfo ante Banfield

Derrota de Rowing en el Regional del Litoral de Rugby

Derrota de Rowing en el Regional del Litoral de Rugby

La provincia
Desesperada búsqueda de una joven de Gualeguaychú desaparecida tras emprender un viaje sola

Desesperada búsqueda de una joven de Gualeguaychú desaparecida tras emprender un viaje sola

Lluvia y granizo en Paraná: el alerta meteorológico del SMN para Entre Ríos

Lluvia y granizo en Paraná: el alerta meteorológico del SMN para Entre Ríos

Numerosos comercios abrieron el feriado con expectativas de un repunte en las ventas

Numerosos comercios abrieron el feriado con expectativas de un repunte en las ventas

SMN: se espera una máxima de 32 grados para este sábado

SMN: se espera una máxima de 32 grados para este sábado

Invitan a emprendedores a sumarse a la Feria del Día de la Madre

Invitan a emprendedores a sumarse a la Feria del Día de la Madre

Dejanos tu comentario