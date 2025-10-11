Desesperada búsqueda de una joven de Gualeguaychú desaparecida tras emprender un viaje sola

La familia de Iara Calveyra, una joven de 22 años oriunda de Gualeguaychú, se encuentra atravesando momentos de profunda angustia tras su misteriosa desaparición durante el fin de semana. La joven debía arribar a la ciudad de Zárate, pero nunca llegó a destino. Desde entonces, su paradero es un completo misterio.

El último contacto con Iara fue a través de una videollamada con su hermana Rocío, quien dio a conocer la situación a través de redes sociales y pidió ayuda urgente a la comunidad para obtener cualquier información que permita dar con su paradero. La joven viajaba sola, según informó la familia, y no se volvió a tener noticias suyas desde entonces.

Detalles del caso y características físicas de la joven

Iara tiene el cabello castaño oscuro hasta los hombros, con flequillo. Mide 1,70 metros, es de contextura delgada y, al momento de su desaparición, vestía pantalón y campera de jeans. Además, es importante destacar que Iara es hipoacúsica y tiene diagnóstico de trastorno bipolar, lo que agrava su situación en caso de no estar recibiendo la asistencia necesaria.

La Policía de Gualeguaychú ha activado un protocolo de búsqueda e investiga diversas hipótesis. Uno de los datos clave que surgieron durante la investigación es que Iara mantenía contacto con un joven oriundo de la ciudad de San Martín, en Buenos Aires, quien habría sido una de las últimas personas en comunicarse con ella. No se descarta que su destino final pudiera haber sido esa localidad.

Llamado urgente a la comunidad

Rocío Calveyra, hermana de Iara, publicó un post en sus redes sociales solicitando información urgente sobre el paradero de su hermana. En el mensaje, menciona que cualquier dato podría ser de gran ayuda para localizarla, y pidió a las personas que se encuentren en la zona de Zárate o San Martín que estén atentas a cualquier novedad. Para brindar información, se habilitó el número de contacto 3446 635283. (Con información de Diario El Argentino de Gualeguaychú)