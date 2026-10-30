Racing lo dio vuelta y condenó a Aldosivi al descenso.

La Academia venció 2 a 1 al Tiburón en el Cilindro, por el Torneo Clausura, y sentenció su pérdida de categoría. Andrés Vombergar había adelantado al conjunto marplatense, pero Adrián Martínez e Ignacio Rodríguez revirtieron el resultado.

Aldosivi perdió 2 a 1 frente a Racing en el Cilindro y sufrió el golpe más duro de la temporada: descendió a raíz de su ubicación en la tabla anual. El Tiburón comenzó en ventaja, pero no pudo sostener el resultado y terminó consumando la pérdida de la categoría en Avellaneda.

El equipo marplatense tuvo un comienzo prometedor y logró ponerse arriba en el marcador a los 19 minutos del primer tiempo. Después de un tiro de esquina ejecutado desde la izquierda por Felipe Anso, Andrés Vombergar ganó de cabeza y puso el 1 a 0.

Sin embargo, la alegría duró poco. A los 23 minutos, Racing encontró la igualdad por intermedio de Adrián “Maravilla” Martínez. Tomás Conechny bajó la pelota de cabeza y el delantero resolvió de media vuelta para establecer el 1 a 1.

El conjunto local sufrió una complicación poco después: Martínez debió abandonar el campo a los 28 minutos por una molestia en el muslo derecho y fue reemplazado por Francisco Fraga.

Aldosivi tuvo oportunidades para volver a ponerse en ventaja. Vombergar había contado con una ocasión clara a los siete minutos, cuando cabeceó por encima del travesaño, y volvió a exigir a Cambeses a los 24, pero el arquero respondió para evitar el segundo tanto visitante.

Racing también buscó desnivelar antes del descanso, aunque el marcador no volvió a moverse durante la primera etapa.

El penal que cambió el partido

En el complemento, la Academia encontró la jugada que le permitió dar vuelta el resultado. A los 10 minutos, el árbitro Nazareno Arasa fue convocado por el VAR para revisar una acción dentro del área: un planchazo de Joaquín Pombo sobre Lautaro Díaz.

Tras observar las imágenes, Arasa sancionó penal y amonestó al defensor de Aldosivi. Dos minutos más tarde, Ignacio Rodríguez se hizo cargo de la ejecución y convirtió con un remate alto, contra el ángulo izquierdo de Lucas Acosta, para establecer el 2 a 1.

Con la ventaja, Racing manejó el desarrollo ante un Aldosivi que necesitaba encontrar respuestas para evitar que la derrota se transformara en una condena definitiva. El Tiburón buscó el empate con remates de Lucas Castro, Felipe Anso, Martín García y Andrés Chávez, además de los intentos de Vombergar.

Racing lo dio vuelta y condenó a Aldosivi al descenso

Racing lo dio vuelta y condenó a Aldosivi al descenso.

La Academia también tuvo chances para ampliar la diferencia, pero no logró convertirlas. El resultado ya no se modificó y el pitazo final confirmó el desenlace: Aldosivi perdió en Avellaneda y quedó condenado al descenso por la tabla anual.

Así, el Tiburón cerró una temporada que terminó con la pérdida de la categoría. Racing, por su parte, se quedó con el triunfo en el Cilindro y fue el escenario de una derrota que marcó el final de la permanencia de Aldosivi en Primera División.