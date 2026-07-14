Primera Nacional: Patronato volvió a las prácticas y ya piensa en Atlanta

El conjunto dirigido por Marcelo Candia recibirá a Atlanta el lunes 20, desde las 20, en el estadio Presbítero Bartolomé Grella por la Primera Nacional.

Patronato dejó atrás su presentación ante Gimnasia y Tiro de visitante y este martes retomó los entrenamientos en el predio La Capillita, donde comenzó a preparar el próximo compromiso por la Primera Nacional.

El conjunto dirigido por Marcelo Candia recibirá a Atlanta el lunes 20, desde las 20, en el estadio Presbítero Bartolomé Grella, en un encuentro importante para seguir sumando en el campeonato.

En la primera práctica de la semana, el cuerpo técnico dividió al plantel en dos grupos. Los futbolistas que fueron titulares en el último partido realizaron tareas regenerativas y de recuperación física, mientras que aquellos que no tuvieron participación o sumaron pocos minutos llevaron adelante trabajos de fútbol en espacios reducidos.

En cuanto al parte médico, el entrenador recibió algunas noticias alentadoras. Gabriel Genez y Marcos Salas continúan con sus respectivos procesos de recuperación y evolucionan favorablemente, mientras que Cortés ya se entrenó a la par de sus compañeros, lo que representa una alternativa más de cara al duelo frente al Bohemio.

La semana de Patronato por la Primera Nacional

Patronato continuará con los entrenamientos durante la semana, buscando llegar en las mejores condiciones al choque del lunes, donde intentará hacerse fuerte en el Grella y sumar tres puntos fundamentales en la Primera Nacional.