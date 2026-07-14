Uno Entre Rios | Ovación | Primera Nacional

Primera Nacional: Patronato volvió a las prácticas y ya piensa en Atlanta

El conjunto dirigido por Marcelo Candia recibirá a Atlanta el lunes 20, desde las 20, en el estadio Presbítero Bartolomé Grella por la Primera Nacional.

14 de julio 2026 · 21:44hs
Patronato entrenó en La Capillita pensando en la Primera Nacional.

Prensa Patronato.

Patronato entrenó en La Capillita pensando en la Primera Nacional.

Patronato dejó atrás su presentación ante Gimnasia y Tiro de visitante y este martes retomó los entrenamientos en el predio La Capillita, donde comenzó a preparar el próximo compromiso por la Primera Nacional.

El conjunto dirigido por Marcelo Candia recibirá a Atlanta el lunes 20, desde las 20, en el estadio Presbítero Bartolomé Grella, en un encuentro importante para seguir sumando en el campeonato.

Patronato juega en Salta ante Gimnasia y Tiro.

Patronato igualó en Salta con Gimnasia y Tiro

patronato, ante la mision de sumar en tierras saltenas

Patronato, ante la misión de sumar en tierras salteñas

En la primera práctica de la semana, el cuerpo técnico dividió al plantel en dos grupos. Los futbolistas que fueron titulares en el último partido realizaron tareas regenerativas y de recuperación física, mientras que aquellos que no tuvieron participación o sumaron pocos minutos llevaron adelante trabajos de fútbol en espacios reducidos.

En cuanto al parte médico, el entrenador recibió algunas noticias alentadoras. Gabriel Genez y Marcos Salas continúan con sus respectivos procesos de recuperación y evolucionan favorablemente, mientras que Cortés ya se entrenó a la par de sus compañeros, lo que representa una alternativa más de cara al duelo frente al Bohemio.

La semana de Patronato por la Primera Nacional

Patronato continuará con los entrenamientos durante la semana, buscando llegar en las mejores condiciones al choque del lunes, donde intentará hacerse fuerte en el Grella y sumar tres puntos fundamentales en la Primera Nacional.

Primera Nacional Atlanta Fútbol
Noticias relacionadas
El 11 de Gimnasia y Tiro que derrotó 2 a 1 a Colegiales.

Gimnasia y Tiro busca consolidar su recuperación ante Patronato

El juez fue designado para Gimnasia y Tiro-Patronato. El Rojinegro acumula un empate y una derrota cada vez que fue dirigido por Jorge Broggi.

Jorge Broggi, el árbitro con el que Patronato aún no conoce la victoria

patronato, al borde del abismo: a un escalon de caer a zona de descenso

Patronato, al borde del abismo: a un escalón de caer a zona de descenso

Patronato, en un momento preocupante.

Patronato no levanta y perdió con San Martín de Tucumán en el estadio Grella

Ver comentarios

Lo último

Murió Francisco Scutella, creador del Monumento al Mate y fundador del Museo del Mate de Paraná

Murió Francisco Scutella, creador del Monumento al Mate y fundador del Museo del Mate de Paraná

Primera Nacional: Patronato volvió a las prácticas y ya piensa en Atlanta

Primera Nacional: Patronato volvió a las prácticas y ya piensa en Atlanta

Scaloni: Esto es un partido de fútbol y no podemos mezclar las cosas

Scaloni: "Esto es un partido de fútbol y no podemos mezclar las cosas"

Ultimo Momento
Murió Francisco Scutella, creador del Monumento al Mate y fundador del Museo del Mate de Paraná

Murió Francisco Scutella, creador del Monumento al Mate y fundador del Museo del Mate de Paraná

Primera Nacional: Patronato volvió a las prácticas y ya piensa en Atlanta

Primera Nacional: Patronato volvió a las prácticas y ya piensa en Atlanta

Scaloni: Esto es un partido de fútbol y no podemos mezclar las cosas

Scaloni: "Esto es un partido de fútbol y no podemos mezclar las cosas"

Thomas Tuchel, sobre la rivalidad entre Argentina e Inglaterra: No nos ayuda

Thomas Tuchel, sobre la rivalidad entre Argentina e Inglaterra: "No nos ayuda"

Guillermo Carmarán cumplió el sueño de ser maratonista en Rosario

Guillermo Carmarán cumplió el sueño de ser maratonista en Rosario

Policiales
Procesan a presunto líder narco que se escondió en Entre Ríos

Procesan a presunto líder narco que se escondió en Entre Ríos

Operativos en Victoria, Diamante y Concordia: secuestran armas y ejemplares de fauna

Operativos en Victoria, Diamante y Concordia: secuestran armas y ejemplares de fauna

Un hombre falleció tras ser embestido por un camión

Un hombre falleció tras ser embestido por un camión

Un niño jugaba con un encendedor y provocó un incendio en su casa

Un niño jugaba con un encendedor y provocó un incendio en su casa

Tickets fantasma y cámaras apagadas para defraudar a Iafas

Tickets fantasma y cámaras apagadas para defraudar a Iafas

Ovación
Guillermo Carmarán cumplió el sueño de ser maratonista en Rosario

Guillermo Carmarán cumplió el sueño de ser maratonista en Rosario

River: Acuña y Santiago Beltrán visitaron a los jugadores separados

River: Acuña y Santiago Beltrán visitaron a los jugadores separados

Álvaro Montero antes de ser refuerzo de Boca: Sabemos la grandeza que tiene el club

Álvaro Montero antes de ser refuerzo de Boca: "Sabemos la grandeza que tiene el club"

Franco Armani se despidió de River con un discurso emotivo

Franco Armani se despidió de River con un discurso emotivo

Paraná recibió la cuarta fecha del Campeonato Argentino de SUP

Paraná recibió la cuarta fecha del Campeonato Argentino de SUP

La provincia
Murió Francisco Scutella, creador del Monumento al Mate y fundador del Museo del Mate de Paraná

Murió Francisco Scutella, creador del Monumento al Mate y fundador del Museo del Mate de Paraná

Definieron el jurado del Encuentro Entrerriano de Teatro

Definieron el jurado del Encuentro Entrerriano de Teatro

Lanzan un ciclo para redescubrir la literatura entrerriana

Lanzan un ciclo para redescubrir la literatura entrerriana

Las Anadón presentan Papas en la Galería GAP

Las Anadón presentan "Papas" en la Galería GAP

El Cineclub Noble cierra el ciclo Pasión de multitudes

El Cineclub Noble cierra el ciclo "Pasión de multitudes"

Dejanos tu comentario