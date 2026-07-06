Uno Entre Rios | Ovación | Patronato

Patronato, al borde del abismo: a un escalón de caer a zona de descenso

La derrota que sufrió Patronato ante San Martín de Tucumán lo acercaron a los último escalones de la Zona B del campeonato de la Primera Nacional.

6 de julio 2026 · 11:35hs
Patronato, al borde del abismo: a un escalón de caer a zona de descenso

La derrota que sufrió Patronato el domingo ante San Martín de Tucumán profundizó la crisis futbolística. El Rojinegro prolongó a seis jornadas su abstinencia de victorias. Se alejó de los puestos de descenso y quedó a un escalón de caer a zona de descenso.

El elenco de barrio Villa Sarmiento cerró la 19° fecha en el 16° lugar de las posiciones de la Zona B del campeonato de la Primera Nacional con 21 unidades. Reúne dos puntos más que Güemes de Santiago del Estero y tres más que Agropecuario de Carlos Casares, equipos que están en zona de descenso.

marcelo candia: nos esta faltando confianza

Marcelo Candia: "Nos está faltando confianza"

Patronato, en un momento preocupante.

Patronato no levanta y perdió con San Martín de Tucumán en el estadio Grella

A su vez, se distanció a cuatro puntos de Deportivo Maipú de Mendoza. El Botellero es el último equipo que está obteniendo la plaza al reducido que otorgará el segundo ascenso a la Liga Profesional de Futbol. En la misma línea se ubica a 16 unidades de Gimnasia de Jujuy, único líder del sector.

Posiciones de la Primera Nacional, Zona B

Gimnasia (J) 37

Atlanta 33

Tristán Suárez 30

Temperley 30

Midland 27

Atlético Rafaela 27

San Martín (T) 26

Maipú 25

Nueva Chicago 25

Almagro 25

Quilmes 24

Gimnasia y Tiro 24

Colegiales 23

San Martín (SJ) 23

Chacarita 22

Patronato 21

Güemes 19

Agropecuario 18

Patronato Primera Nacional descenso
Noticias relacionadas
patronato recibe a san martin de tucuman con la obligacion de ganar para evitar caer a puesto de descenso

Patronato recibe a San Martín de Tucumán con la obligación de ganar para evitar caer a puesto de descenso

primera nacional: patronato oficializo la contratacion de gonzalo salega

Primera Nacional: Patronato oficializó la contratación de Gonzalo Salega

Atlético Paraná se consagró campeón de la Copa Túnel Subfluvial.

Atlético Paraná es el campeón de la Copa Túnel Subfluvial

adrian franklin, el arbitro designado para patronato-san martin, estuvo mencionado en chats investigados

Adrián Franklin, el árbitro designado para Patronato-San Martín, estuvo mencionado en chats investigados

Ver comentarios

Lo último

Paraná recibió el primer Encuentro Coral de la Tercera Edad

Paraná recibió el primer Encuentro Coral de la Tercera Edad

Antonio Tarragó Ros donó El Alma Entrerriana al patrimonio cultural de Entre Ríos

Antonio Tarragó Ros donó "El Alma Entrerriana" al patrimonio cultural de Entre Ríos

Marcelo Candia: Nos está faltando confianza

Marcelo Candia: "Nos está faltando confianza"

Ultimo Momento
Paraná recibió el primer Encuentro Coral de la Tercera Edad

Paraná recibió el primer Encuentro Coral de la Tercera Edad

Antonio Tarragó Ros donó El Alma Entrerriana al patrimonio cultural de Entre Ríos

Antonio Tarragó Ros donó "El Alma Entrerriana" al patrimonio cultural de Entre Ríos

Marcelo Candia: Nos está faltando confianza

Marcelo Candia: "Nos está faltando confianza"

Redengas: se autorizaron nuevas tarifas

Redengas: se autorizaron nuevas tarifas

El chamamé que respiro: Julio Chivel publica su primer trabajo en formato digital

"El chamamé que respiro": Julio Chivel publica su primer trabajo en formato digital

Policiales
Causa Contratos Truchos: el Estado busca recuperar 53 millones de dólares en el juicio oral

Causa Contratos Truchos: el Estado busca recuperar 53 millones de dólares en el juicio oral

Choque múltiple en la Autovía 14: un conductor fue hospitalizado

Choque múltiple en la Autovía 14: un conductor fue hospitalizado

Concepción del Uruguay: hombre se descompensó y murió tras ver su casa consumida por las llamas

Concepción del Uruguay: hombre se descompensó y murió tras ver su casa consumida por las llamas

Paraná: detenido tras amenazar a un empleado de comercio con una cuchilla de carnicero

Paraná: detenido tras amenazar a un empleado de comercio con una cuchilla de carnicero

Paraná: recuperan motocicleta robada y detienen a dos hombres tras persecución

Paraná: recuperan motocicleta robada y detienen a dos hombres tras persecución

Ovación
Paraná Campaña: Unión Agrarios golpeó en la final de ida

Paraná Campaña: Unión Agrarios golpeó en la final de ida

Exequiel Bastidas quedó segundo en la Clase 2 del Turismo Nacional

Exequiel Bastidas quedó segundo en la Clase 2 del Turismo Nacional

Delfina Cuscueta, otra vez convocada a Las Leoncitas

Delfina Cuscueta, otra vez convocada a Las Leoncitas

Recreativo venció a Olimpia y gritó campeón del Apertura de la APB

Recreativo venció a Olimpia y gritó campeón del Apertura de la APB

Justo Martínez y César Jaime palpitan la velada en Peñarol

Justo Martínez y César Jaime palpitan la velada en Peñarol

La provincia
Paraná recibió el primer Encuentro Coral de la Tercera Edad

Paraná recibió el primer Encuentro Coral de la Tercera Edad

Antonio Tarragó Ros donó El Alma Entrerriana al patrimonio cultural de Entre Ríos

Antonio Tarragó Ros donó "El Alma Entrerriana" al patrimonio cultural de Entre Ríos

El Senado avanzará este martes con el dictamen de la Reforma Previsional

El Senado avanzará este martes con el dictamen de la Reforma Previsional

Gualeguaychú: trabajadores inician semana de protestas por ola de despidos

Gualeguaychú: trabajadores inician semana de protestas por ola de despidos

Vuelve la negociación entre el gobierno y los gremios estatales y docentes

Vuelve la negociación entre el gobierno y los gremios estatales y docentes

Dejanos tu comentario