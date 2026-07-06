Patronato, al borde del abismo: a un escalón de caer a zona de descenso La derrota que sufrió Patronato ante San Martín de Tucumán lo acercaron a los último escalones de la Zona B del campeonato de la Primera Nacional. 6 de julio 2026 · 11:35hs

La derrota que sufrió Patronato el domingo ante San Martín de Tucumán profundizó la crisis futbolística. El Rojinegro prolongó a seis jornadas su abstinencia de victorias. Se alejó de los puestos de descenso y quedó a un escalón de caer a zona de descenso.

El elenco de barrio Villa Sarmiento cerró la 19° fecha en el 16° lugar de las posiciones de la Zona B del campeonato de la Primera Nacional con 21 unidades. Reúne dos puntos más que Güemes de Santiago del Estero y tres más que Agropecuario de Carlos Casares, equipos que están en zona de descenso.

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A su vez, se distanció a cuatro puntos de Deportivo Maipú de Mendoza. El Botellero es el último equipo que está obteniendo la plaza al reducido que otorgará el segundo ascenso a la Liga Profesional de Futbol. En la misma línea se ubica a 16 unidades de Gimnasia de Jujuy, único líder del sector. Posiciones de la Primera Nacional, Zona B Gimnasia (J) 37 Atlanta 33 Tristán Suárez 30 Temperley 30 Midland 27 Atlético Rafaela 27 San Martín (T) 26 Maipú 25 Nueva Chicago 25 Almagro 25 Quilmes 24 Gimnasia y Tiro 24 Colegiales 23 San Martín (SJ) 23 Chacarita 22 Patronato 21 Güemes 19 Agropecuario 18