La derrota que sufrió Patronato el domingo ante San Martín de Tucumán profundizó la crisis futbolística. El Rojinegro prolongó a seis jornadas su abstinencia de victorias. Se alejó de los puestos de descenso y quedó a un escalón de caer a zona de descenso.
Patronato, al borde del abismo: a un escalón de caer a zona de descenso
La derrota que sufrió Patronato ante San Martín de Tucumán lo acercaron a los último escalones de la Zona B del campeonato de la Primera Nacional.
El elenco de barrio Villa Sarmiento cerró la 19° fecha en el 16° lugar de las posiciones de la Zona B del campeonato de la Primera Nacional con 21 unidades. Reúne dos puntos más que Güemes de Santiago del Estero y tres más que Agropecuario de Carlos Casares, equipos que están en zona de descenso.
A su vez, se distanció a cuatro puntos de Deportivo Maipú de Mendoza. El Botellero es el último equipo que está obteniendo la plaza al reducido que otorgará el segundo ascenso a la Liga Profesional de Futbol. En la misma línea se ubica a 16 unidades de Gimnasia de Jujuy, único líder del sector.
Posiciones de la Primera Nacional, Zona B
Gimnasia (J) 37
Atlanta 33
Tristán Suárez 30
Temperley 30
Midland 27
Atlético Rafaela 27
San Martín (T) 26
Maipú 25
Nueva Chicago 25
Almagro 25
Quilmes 24
Gimnasia y Tiro 24
Colegiales 23
San Martín (SJ) 23
Chacarita 22
Patronato 21
Güemes 19
Agropecuario 18