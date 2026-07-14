Las Anadón presentan "Papas" en la Galería GAP

La exposición de Valentina y María Anadón permanecerá abierta hasta el domingo 26 de julio con entrada libre y gratuita

La Galería de Arte GAP invita a recorrer la muestra "Papas – El elemento organoléptico", una propuesta de Valentina y María Anadón que permanecerá abierta hasta el 26 de julio en su sede de Alameda de la Federación 355, en Paraná.

La exposición reúne objetos, fotografías y pinturas en una instalación que pone en diálogo el arte y el diseño. A partir de un elemento tan cotidiano como la papa, las artistas desarrollan una investigación visual sobre los vínculos entre los objetos, su entorno y las acciones que forman parte de la vida diaria.

La propuesta busca resignificar esos gestos repetitivos que suelen pasar desapercibidos y convertirlos en una experiencia artística. De este modo, invita al público a descubrir nuevas formas de mirar aquello que parece habitual, sin perder de vista su conexión con lo cotidiano.

La curaduría de la muestra estuvo a cargo del artista paranaense Fran Vásquez, quien acompañó el proceso de construcción de la exposición.

La muestra puede visitarse con entrada libre y gratuita hasta el 26 de julio. Los horarios son de lunes a jueves, de 17 a 19, y de viernes a domingo, de 16 a 19.30.