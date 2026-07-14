La Galería de Arte GAP invita a recorrer la muestra "Papas – El elemento organoléptico", una propuesta de Valentina y María Anadón que permanecerá abierta hasta el 26 de julio en su sede de Alameda de la Federación 355, en Paraná.
Las Anadón presentan "Papas" en la Galería GAP
La exposición de Valentina y María Anadón permanecerá abierta hasta el domingo 26 de julio con entrada libre y gratuita
La muestra "Papas" puede visitarse en la Galería GAP
La exposición reúne objetos, fotografías y pinturas en una instalación que pone en diálogo el arte y el diseño. A partir de un elemento tan cotidiano como la papa, las artistas desarrollan una investigación visual sobre los vínculos entre los objetos, su entorno y las acciones que forman parte de la vida diaria.
La propuesta busca resignificar esos gestos repetitivos que suelen pasar desapercibidos y convertirlos en una experiencia artística. De este modo, invita al público a descubrir nuevas formas de mirar aquello que parece habitual, sin perder de vista su conexión con lo cotidiano.
La curaduría de la muestra estuvo a cargo del artista paranaense Fran Vásquez, quien acompañó el proceso de construcción de la exposición.
La muestra puede visitarse con entrada libre y gratuita hasta el 26 de julio. Los horarios son de lunes a jueves, de 17 a 19, y de viernes a domingo, de 16 a 19.30.