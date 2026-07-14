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River: Acuña y Santiago Beltrán visitaron a los jugadores separados

El lateral y el arquero se acercaron hasta el predio que el club posee en Cantilo para saludar a sus compañeros de River no tenidos en cuenta.

14 de julio 2026 · 18:25hs
Los jugadores marginados y que entrenan en otro predio. 

Los jugadores marginados y que entrenan en otro predio. 

Eduardo Coudet ultima detalles para el debut de su River en este semestre, el próximo viernes ante Aldosivi en Salta por Copa Argentina, mientras un grupo de futbolistas sigue entrenándose separado en el predio del club en Cantilo, cerca del Monumental. Allí recibieron, este mediodía, la visita de Marcos Acuña y Santiago Beltrán, probablemente las dos máximas figuras del equipo en el último semestre.

Lo que no son tenidos en cuenta en River

Sin algunos de los mundialistas (Kevin Castaño y Matías Galarza, ya que Kendry Páez no volverá a Buenos Aires), los marginados que aún siguen en el Millonario son Germán Pezzella, Ian Subiabre, Santiago Lencina, Alex Woiski, Giuliano Galoppo, Matías Viña, Maximiliano Salas y Fabricio Bustos. Todos ellos se entrenan diariamente a la espera de una oferta o de un acuerdo para la rescisión de sus respectivos contratos.

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Amigo íntimo de Pezzella por su paso por la Selección Argentina, el Huevo (ya lo había saludado en redes por su cumpleaños) fue uno de los que se acercó a pasar un rato con ellos, acompañado de Santiago Beltrán, quien compartió plantel de Reserva con Subiabre y Lencina. Además, claro, fueron todos compañeros hasta el inicio del Mundial, cuando el club decidió dejarlos colgados hasta que se arregle su salida.

Más allá del saludo de Acuña en su momento, esta es la primera expresión pública de un integrante del plantel respecto a los futbolistas que no serán tenidos en cuenta. El lateral campeón del mundo y el arquero que con brillantes actuaciones aceleró la partida de un mito, como Franco Armani, dieron una muestra de compañerismo y apoyaron a sus colegas.

Maximiliano Meza y Paulo Díaz son los únicos dos que ya encontraron una salida de River luego de haber sido marginados del plantel de Primera División. Y aunque varios tienen sondeos latentes y algunas alternativas, todos los demás por ahora siguen a la espera de una oportunidad que los convenza. Habrá que ver si Castaño y Galarza arreglan su salida antes de volver o si terminan siendo parte de este grupo.

River jugadores separados Acuña Santiago Beltrán
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