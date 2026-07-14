Scaloni: "Esto es un partido de fútbol y no podemos mezclar las cosas"

El entrenador de Argentina, Lionel Scaloni, fue consultado sobre lo que rodea al partido de la Argentina contra Inglaterra en la previa a la semifinal.

A pocas horas de la semifinal del Mundial 2026 frente a Inglaterra, el entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, brindó la habitual conferencia de prensa en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, donde este miércoles desde las 16 la Albiceleste buscará el pase a una nueva final.

El técnico se mostró sereno, remarcó la experiencia que adquirió el plantel en este tipo de instancias y dejó un mensaje contundente al pedir que el histórico enfrentamiento con Inglaterra no sea vinculado con la Guerra de Malvinas.

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"Es un partido de fútbol y no puedo mezclar las cosas. Sobre todo por respeto a lo que pasó hace muchos años. Mezclarlo sería una locura porque hoy están pasando cosas en otra parte del mundo y hay guerras. Nosotros, como argentinos, tenemos que recordar a las personas que fueron allá y a sus familiares, pero los jugadores y la gente de ahora no tienen la culpa. Estamos equivocados si mezclamos las cosas", expresó.

El plan de Scaloni para enfrentar a Inglaterra

Scaloni anticipó que Argentina intentará asumir el protagonismo con la pelota, aunque reconoció el poderío ofensivo del conjunto inglés.

"La idea es agarrar la pelota y cuando no la tengamos sufrir lo menos posible. Inglaterra tiene jugadores explosivos y con características diferentes a otras selecciones. Cuando tengamos la pelota intentaremos sorprenderlos", explicó.

La experiencia como fortaleza

El entrenador también destacó el recorrido que acumuló este grupo en las competencias internacionales y consideró que esa experiencia puede ser un factor determinante.

"Disfrutemos antes de jugar la semifinal. No digo que ya sea un triunfo, pero es algo espectacular lo que nos dieron estos chicos durante todos estos años. Tenemos cierta experiencia en haber jugado estos partidos y eso nos da la posibilidad de estar más relajados cuando empiece el encuentro. Será nuestra quinta semifinal en campeonatos de selecciones y eso nos da tranquilidad", afirmó.

La camiseta azul y su paso por Inglaterra

Consultado sobre la decisión de jugar con la camiseta alternativa azul, Scaloni aseguró que no fue una solicitud suya.

"No pedí jugar con la azul. No sé quién fue. A lo mejor es una tradición y si Thomas Tuchel no tuvo problemas, perfecto", comentó.

Además, recordó con autocrítica su etapa como futbolista en el West Ham de Inglaterra.

"La gente del West Ham no me debe recordar muy bien. Reconozco que podría haberme ido mejor. Fui pensando en jugar el Mundial con Argentina. En el último partido me equivoqué y en la final de la FA Cup cometí un error que hizo que no me quedara para siempre. Después la vida me cambió para bien porque conocí a mi esposa y llegaron mis hijos", recordó.

Sin responder a las críticas

Scaloni también evitó polemizar con exfutbolistas ingleses que cuestionaron a la Selección Argentina.

"No las vi y no sé de qué me hablás. No puedo responder sobre algo que no sé. El día que deje de entrenar no voy a criticar a ningún jugador. Supongo que ellos lo hacen por defender a su selección", sostuvo.

Por último, se refirió a la clasificación de España a la final del Mundial tras vencer en la otra semifinal.

"Vi un ratito del partido y me pareció un justo ganador. Han hecho un gran trabajo y hoy jugaron el mejor partido del Mundial", concluyó.