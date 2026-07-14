Definieron el jurado del Encuentro Entrerriano de Teatro

El evento se realizará del 21 al 23 de agosto en General Galarza y Gualeguay y reunirá a elencos de distintos puntos de la provincia

Con una participación de elencos de distintos puntos de la provincia, finalizó la inscripción para el 41° Encuentro Entrerriano de Teatro, que se desarrollará del 21 al 23 de agosto en General Galarza y Gualeguay. La propuesta es organizada por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos, junto a los municipios sede y con la participación del Consejo Provincial de Teatro Independiente de Entre Ríos (CONTIER).

La convocatoria reunió más de 60 propuestas escénicas , de las cuales serán seleccionadas 12 obras . El reglamento establece que como máximo tres podrán pertenecer a las ciudades anfitrionas, al menos dos deberán estar destinadas al público infantil y se garantizará la presencia de, como mínimo, una obra por cada una de las regiones que integran el CONTIER. Las plazas restantes serán definidas por el jurado sin criterios de territorialidad.

Cada elenco seleccionado recibirá un estímulo económico de 750.000 pesos por su participación en el encuentro. El anuncio de las obras elegidas está previsto para el 4 de agosto.

La organización también confirmó la integración del jurado, que estará conformado por Analía Juan, actriz y docente de la Universidad Nacional de Córdoba; Anahí González Gras, actriz y licenciada en Comunicación Social de la Universidad Nacional de Rosario, reconocida con el Premio Butaca 1 a Mejor Actriz Dramática 2025; y Graciela Strappa, actriz, docente de teatro y psicóloga con una amplia trayectoria como jurado en certámenes provinciales y nacionales.

El 41° Encuentro Entrerriano de Teatro forma parte de CUAC! Cultura Activa, el programa anual de ciclos y encuentros impulsado por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos para fortalecer y promover la actividad cultural en distintas localidades de la provincia.