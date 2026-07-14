Murió Francisco Scutella, creador del Monumento al Mate y fundador del Museo del Mate de Paraná

Scutella fue un impulsor incansable de la cultura matera y dedicó gran parte de su vida a difundir el significado histórico y cultural del mate. Tenia 90 años.

El artista paranaense Francisco Scutella, creador del emblemático monumento "Mate Criollo Universal" y fundador del Museo del Mate, falleció a los 90 años en las últimas horas, generando un profundo pesar en la comunidad de Paraná y en todos aquellos que valoran la cultura y las tradiciones entrerrianas.

Scutella fue un impulsor incansable de la cultura matera y dedicó gran parte de su vida a difundir el significado histórico y cultural del mate, una de las costumbres más arraigadas de la región. Su obra más reconocida, el Monumento al Mate , emplazado en el ingreso a la capital provincial, se convirtió con el paso de los años en uno de los símbolos más representativos de Paraná y en un punto de referencia para vecinos y visitantes.

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Además de esa imponente creación, fue el fundador del Museo del Mate, un espacio destinado a preservar y difundir la historia de esta tradicional infusión que identifica a los argentinos y, especialmente, a los entrerrianos.

Desde distintos ámbitos expresaron su pesar por la partida del artista y destacaron que su legado trascenderá el tiempo. "Su obra permanecerá viva en la memoria de todos", señalaron, al tiempo que resaltaron que, más allá de los reconocimientos que muchas veces le fueron esquivos, Scutella logró dejar una marca imborrable en la identidad cultural de la ciudad.

El creador dedicó su vida a promover la tradición matera como parte del patrimonio popular, convencido de que el mate es mucho más que una bebida: es un símbolo de encuentro, amistad y pertenencia.

Su legado permanecerá en cada rincón que ayudó a construir desde la cultura popular y, especialmente, en el monumental mate que recibe a quienes llegan a Paraná, recordando para siempre el aporte de un artista que convirtió su pasión en un emblema de toda una ciudad.

Francisco Scutella será recordado como uno de los grandes promotores de la identidad cultural entrerriana. Acompañan en este difícil momento a sus familiares, amigos y seres queridos.