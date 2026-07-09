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Gimnasia y Tiro busca consolidar su recuperación ante Patronato

Gimnasia y Tiro llega fortalecido tras el triunfo sobre Colegiales. El Albo recupera a su goleador y sueña con ingresar al Reducido.

9 de julio 2026 · 19:59hs
El 11 de Gimnasia y Tiro que derrotó 2 a 1 a Colegiales.

Prensa Gimnasia y Tiro de Salta

El 11 de Gimnasia y Tiro que derrotó 2 a 1 a Colegiales.

La victoria conseguida el pasado fin de semana en Munro frente a Colegiales por 2 a 1 cambió el clima en Gimnasia y Tiro de Salta. El Albo dejó atrás semanas de incertidumbre, recuperó tranquilidad y comenzó a preparar con otro ánimo el compromiso del próximo domingo, cuando recibirá a Patronato por la 20ª fecha de la Primera Nacional.

El triunfo fuera de casa no solo le permitió cortar con la presión que significaba mantenerse cerca de los últimos puestos, sino que también lo volvió a poner en carrera por un lugar en el Reducido. Con 24 unidades, el Albo se ubica en la 12ª posición de la Zona B y quedó a apenas un punto de Deportivo Maipú de Mendoza, dueño del último boleto a la pelea por el segundo ascenso a la Liga Profesional 2027.

El juez fue designado para Gimnasia y Tiro-Patronato. El Rojinegro acumula un empate y una derrota cada vez que fue dirigido por Jorge Broggi.

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La actualidad del conjunto salteño contrasta con el inicio de temporada. Gimnasia y Tiro había ilusionado a su gente con un arranque perfecto, al ganar sus tres primeros compromisos del campeonato. Sin embargo, aquella expectativa se diluyó rápidamente con una extensa racha de diez partidos sin triunfos, una secuencia que lo hundió en la zona de descenso y generó un fuerte clima de preocupación tanto dentro como fuera del club.

Bajas y regresos para enfrentar a Patronato

El éxito ante Colegiales significó mucho más que tres puntos. Representó un alivio futbolístico y anímico para un plantel que busca recuperar la confianza y consolidar una identidad bajo la conducción de Azconzábal. Ahora, el desafío será ratificar esa mejoría frente a Patronato, en un partido que puede marcar el rumbo de ambos equipos en la segunda rueda del campeonato.

Para ese compromiso, el entrenador deberá realizar al menos una modificación obligada. Thiago Banega, quien había logrado afirmarse como volante central durante el ciclo de Azconzábal, llegó al límite de tarjetas amarillas y deberá cumplir una fecha de suspensión. Todo indica que Lautaro Montoya ocupará su lugar. El mediocampista guarda un grato recuerdo frente al conjunto entrerriano, ya que fue el autor del gol que le dio a Patronato la consagración en la Copa Argentina 2022.

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La buena noticia para el cuerpo técnico será el regreso de Lautaro Gordillo. El máximo artillero del Albo, con siete conquistas en la temporada, cumplió la sanción y volverá a ser la referencia ofensiva, relegando al banco de suplentes a Nicolás Contín. Además, Azconzábal analiza otro retoque táctico con el ingreso de Walter Montoya en reemplazo de Juan Rojas, buscando mayor equilibrio y manejo de la pelota en la mitad de la cancha.

La formación quedará confirmada recién en la práctica del sábado, aunque el probable equipo estaría integrado por Federico Cosentino; Juan Galetto, Gabriel Díaz, Manuel Guanini y Lautaro Montoya; Fabricio Rojas, Franco Sivetti, Nicolás Rinaldi, Walter Montoya y Jonás Aguirre; Lautaro Gordillo.

Mientras tanto, el cuerpo técnico sigue de cerca la evolución de Matías Birge. El experimentado mediocampista continúa recuperándose de un esguince de tobillo y todavía no está en condiciones de regresar, aunque su presencia resulta importante no solo por su aporte futbolístico sino también por el liderazgo que ejerce dentro de un vestuario con jugadores de experiencia. Quien sí dio un paso importante fue Ivo Chaves, que en la jornada anterior volvió a integrar el banco de suplentes luego de permanecer tres meses inactivo debido a una fascitis plantar que incluso demandó un tratamiento especial en Buenos Aires.

Nuevo proceso institucional en Gimnasia y Tiro

El presente del club tampoco estuvo exento de turbulencias fuera de la cancha. En las últimas semanas, Gimnasia y Tiro atravesó una crisis institucional tras la renuncia de un porcentaje importante de los integrantes de la subcomisión de fútbol. Como respuesta, la dirigencia decidió crear un nuevo Departamento de Fútbol Profesional con el objetivo de reorganizar el área deportiva y devolver estabilidad a una estructura que atravesaba momentos de incertidumbre.

En ese contexto, el encuentro frente a Patronato adquiere una relevancia que trasciende lo estrictamente futbolístico. La dirigencia espera una buena convocatoria en el estadio Gigante del Norte para fortalecer las arcas del club en un momento en el que el Mundial 2026 provocó una sensible merma en la venta de entradas y, por consiguiente, en los ingresos habituales. Con la ilusión renovada de acercarse al Reducido y el deseo de alejar definitivamente el fantasma del descenso que durante varias fechas sobrevoló Salta, el Albo buscará aprovechar el envión anímico que dejó la victoria en Munro para dar otro paso hacia la consolidación de su recuperación.

Gimnasia y Tiro Patronato Primera Nacional
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