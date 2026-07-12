Patronato, ante la misión de sumar en tierras salteñas

Patronato visita a Gimnasia y Tiro este domingo desde las 17 en el estadio Gigante del Norte. La zona roja, al acecho. Patrón, con tres bajas.

Patronato afrontará este domingo uno de los partidos más importantes de la temporada. Desde las 17 visitará a Gimnasia y Tiro de Salta, en el estadio Gigante del Norte, por la 20ª fecha de la Primera Nacional y segunda de la segunda rueda de la Zona B. El equipo dirigido por Marcelo Candia necesita cortar una racha de seis partidos sin victorias para alejarse de la parte baja de la tabla y evitar caer en la zona de descenso, una amenaza que cada fecha se vuelve más cercana.

El encuentro será controlado por Jorge Broggi, un árbitro con antecedentes poco favorables para el conjunto entrerriano. Será la tercera vez que dirija un partido oficial de Patronato. En las dos anteriores el balance fue negativo: derrota 1 a 0 frente a All Boys, en junio de 2024, y empate sin goles ante Colegiales, en agosto del año pasado. El Rojinegro buscará romper esa estadística en una cancha siempre complicada como la de Gimnasia y Tiro.

El presente del Rojinegro obliga a sumar. Con 21 puntos, ocupa el 16° puesto de la Zona B y apenas mantiene dos unidades de ventaja sobre los equipos que hoy perderían la categoría. La derrota sufrida el pasado fin de semana ante San Martín de Tucumán, en el estadio Presbítero Bartolomé Grella, profundizó un momento delicado tanto desde lo futbolístico como desde lo anímico.

Para este encuentro, el entrenador felicianense, Marcelo Candia, tendrá tres bajas sensibles: Nahuel Genez (desgarro de bíceps femoral derecho), Brandon Cortés (cuadro gripal) y Juan Salas (recuperación de lesión en el hombro derecho).

El conjunto entrerriano acumula seis encuentros sin conocer la victoria, con un saldo de cuatro empates y dos derrotas. Esa serie negativa lo hizo perder terreno en la pelea por el Reducido y lo acercó peligrosamente a los últimos lugares de la tabla. Incluso, dependiendo de otros resultados de la jornada, una nueva caída podría dejarlo en puestos de descenso por primera vez en el campeonato.

Patronato, ante la misión de sumar en tierras salteñas

Patronato quiere sumar en tierras salteñas Prensa Patronato

Del otro lado estará un Gimnasia y Tiro que también necesita sumar para sostener sus aspiraciones. El conjunto salteño reúne 24 puntos y marcha 12° en las posiciones. Si bien tampoco atraviesa un momento de gran regularidad, llega con tres unidades de ventaja sobre Patronato y buscará hacerse fuerte en condición de local para seguir mirando de reojo la pelea por ingresar al Reducido.

Durante la semana, Candia trabajó con el objetivo de recuperar confianza y corregir los errores que volvieron a aparecer frente al conjunto tucumano. El entrenador sabe que el margen de error es cada vez menor y que su equipo necesita reencontrarse con el triunfo para recuperar tranquilidad de cara a una segunda rueda que será determinante.

Además del aspecto futbolístico, el Santo atraviesa un contexto complejo desde lo institucional. El mercado de pases dejó únicamente las incorporaciones de Diego Armando Díaz y Gonzalo Salega, mientras que no llegaron los refuerzos que el cuerpo técnico pretendía para potenciar el plantel. Las limitaciones económicas condicionaron las posibilidades de sumar variantes y obligarán a Candia a afrontar la segunda parte del torneo prácticamente con la misma base que disputó la primera rueda.

En ese escenario, cada punto adquiere un valor especial. Patronato sabe que no puede permitirse seguir cediendo terreno en una categoría extremadamente pareja, donde una buena racha puede acercarlo nuevamente al Reducido, pero una serie de malos resultados también puede comprometer seriamente su permanencia.

La fecha también representa una buena oportunidad para comenzar a cambiar el rumbo. Después de un semestre irregular y con la presión de mirar la tabla de abajo, Patronato necesita recuperar la solidez que mostró en otros pasajes del torneo y volver a hacerse fuerte desde el funcionamiento colectivo.

Con la segunda rueda recién iniciada, todavía queda mucho camino por recorrer. Sin embargo, el margen para seguir dejando puntos en el camino se achica cada jornada. En Salta, el Rojinegro jugará mucho más que tres puntos: pondrá en juego la posibilidad de recuperar confianza, tomar aire en la tabla y comenzar a revertir un presente que, por ahora, lo mantiene demasiado cerca de la zona roja.