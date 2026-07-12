En el estadio El Gigante del Norte de Salta. Por la fecha 20 de la Zona B de la Primera Nacional, Patronato igualó 1 a 1 con Gimnasia y Tiro. El Negro se puso en ventaja gracias al gol de Alejo Miró, a los 43 minutos del primer tiempo, pero a los 29 minutos del segundo tiempo igualó Nicolás Contín.
Patronato igualó en Salta con Gimnasia y Tiro
Salteños y paranaenses empataron 1 a 1 por la fecha 20 de la Zona B. Patronato prolongó su racha adversa a siete partidos sin triunfos.
En la Linda, el Negro prolongó su racha adversa y ya son siete partidos sin triunfos y quedó al borde de la zona de descenso.
Formaciones para Gimnasia y Tiro y Patronato
Gimnasia y Tiro: Federico Cosentino; Juan Galetto (75' Juan Cruz Oviedo), Manuel Guanini, Gabriel Díaz, Jonás Aguirre; Walter Montoya (81' Rubén Villarreal), Franco Sivetti, Nicolas Rinaldi (57' Lautaro Montoya; Juan Rocca (57' Lautaro Gordillo), Nicolás Contín y Fabricio Rojas. DT: Juan Manuel Azconzábal.
Patronato: Alan Sosa; Maximiliano Rueda, Gabriel Díaz, Fernando Moreyra, Fernando Evangelista; Alejo Miró (81' Facundo Heredia), Federico Bravo, Augusto Picco (90' Luciano Pacco), Valentín Pereyra (90' Franco Soldano); Juan Barinaga (81' Gonzalo Salega); Hernán Rivero (65' Diego Díaz). DT: Marcelo Candia.
Goles: 43' Miró (P); 74' Contín (GyT).
Árbitro: Jorge Broggi.
Estadio: El Gigante del Norte.