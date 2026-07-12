Patronato igualó en Salta con Gimnasia y Tiro

Salteños y paranaenses empataron 1 a 1 por la fecha 20 de la Zona B. Patronato prolongó su racha adversa a siete partidos sin triunfos.

En el estadio El Gigante del Norte de Salta. Por la fecha 20 de la Zona B de la Primera Nacional, Patronato igualó 1 a 1 con Gimnasia y Tiro. El Negro se puso en ventaja gracias al gol de Alejo Miró, a los 43 minutos del primer tiempo, pero a los 29 minutos del segundo tiempo igualó Nicolás Contín.