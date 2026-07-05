Patronato no levanta y perdió con San Martín de Tucumán en el estadio Grella El Negro cayó 1 a 0 ante el Ciruja, por la fecha 19 de la Zona B. Patronato acumula seis partidos sin victorias. 5 de julio 2026 · 15:39hs

Prensa Patronato Patronato, en un momento preocupante.

Tras el receso, hubo nuevamente fútbol profesional en Paraná. Patronato cayó 1 a 0 ante San Martín de Tucumán, en su partido correspondiente a la 19ª fecha de la Zona B de la Primera Nacional. Bruno Cabrera, a los 21 minutos del primer tiempo, marcó el gol del Ciruja.

El elenco visitante aprovechó la primera situación de riesgo que generó para facturar. El dueño de casa no pudo revertir la historia y todo es incertidumbre en barrio Villa Sarmiento.

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El Negro acumula una racha de seis partidos sin triunfos, y quedó sólo a dos puntos de la zona de descenso. Formaciones para Patronato y San Martín de Tucumán Patronato: Alan Sosa; Maximiliano Rueda, Gabriel Díaz, Franco Meritello, Nahuel Genez; Alejo Miró, Federico Bravo, Brandon Cortés, Valentín Pereyra; Hernán Rivero y Renzo Reynaga. DT: Marcelo Candia. San Martín de Tucumán: Nahuel Manganelli; Víctor Salazar, Nicolás Ferreyra, Ezequiel Parnisari, Rodrigo Ayala; Agustín Granaderos, Santiago Briñone, Alan Ciscero; Álvaro Veliez, Diego Diellos y Bruno Cabrera. DT: Alejandro Orfila. Gol: 21' Cabrera (SM) Árbitro: Adrián Franklin. Estadio: Presbítero Bartolomé Grella.