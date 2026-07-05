Uno Entre Rios | Ovación | Patronato

Patronato no levanta y perdió con San Martín de Tucumán en el estadio Grella

El Negro cayó 1 a 0 ante el Ciruja, por la fecha 19 de la Zona B. Patronato acumula seis partidos sin victorias.

5 de julio 2026 · 15:39hs
Patronato

Prensa Patronato

Patronato, en un momento preocupante.

Tras el receso, hubo nuevamente fútbol profesional en Paraná. Patronato cayó 1 a 0 ante San Martín de Tucumán, en su partido correspondiente a la 19ª fecha de la Zona B de la Primera Nacional. Bruno Cabrera, a los 21 minutos del primer tiempo, marcó el gol del Ciruja.

El elenco visitante aprovechó la primera situación de riesgo que generó para facturar. El dueño de casa no pudo revertir la historia y todo es incertidumbre en barrio Villa Sarmiento.

patronato recibe a san martin de tucuman con la obligacion de ganar para evitar caer a puesto de descenso

Patronato recibe a San Martín de Tucumán con la obligación de ganar para evitar caer a puesto de descenso

primera nacional: patronato oficializo la contratacion de gonzalo salega

Primera Nacional: Patronato oficializó la contratación de Gonzalo Salega

El Negro acumula una racha de seis partidos sin triunfos, y quedó sólo a dos puntos de la zona de descenso.

Formaciones para Patronato y San Martín de Tucumán

Patronato: Alan Sosa; Maximiliano Rueda, Gabriel Díaz, Franco Meritello, Nahuel Genez; Alejo Miró, Federico Bravo, Brandon Cortés, Valentín Pereyra; Hernán Rivero y Renzo Reynaga. DT: Marcelo Candia.

San Martín de Tucumán: Nahuel Manganelli; Víctor Salazar, Nicolás Ferreyra, Ezequiel Parnisari, Rodrigo Ayala; Agustín Granaderos, Santiago Briñone, Alan Ciscero; Álvaro Veliez, Diego Diellos y Bruno Cabrera. DT: Alejandro Orfila.

Gol: 21' Cabrera (SM)

Árbitro: Adrián Franklin.

Estadio: Presbítero Bartolomé Grella.

Patronato San Martín de Tucumán Primera Nacional Fútbol
Noticias relacionadas
Atlético Paraná se consagró campeón de la Copa Túnel Subfluvial.

Atlético Paraná es el campeón de la Copa Túnel Subfluvial

adrian franklin, el arbitro designado para patronato-san martin, estuvo mencionado en chats investigados

Adrián Franklin, el árbitro designado para Patronato-San Martín, estuvo mencionado en chats investigados

El trofeo de la segunda edición de la Copa Túnel Subfluvial quedará en la capital entrerriana.

La Copa Túnel Subfluvial conocerá su campeón de la edición 2026

san martin de tucuman, el visitante que nunca tropezo en el grella

San Martín de Tucumán, el visitante que nunca tropezó en el Grella

Ver comentarios

Lo último

Paraná: dos listas competirán en el Sindicato de Empleados de Comercio

Paraná: dos listas competirán en el Sindicato de Empleados de Comercio

Paraná Campaña: Unión Agrarios golpeó en la final de ida

Paraná Campaña: Unión Agrarios golpeó en la final de ida

Sorpresa: Noruega eliminó a Brasil con un doblete de Haaland

Sorpresa: Noruega eliminó a Brasil con un doblete de Haaland

Ultimo Momento
Paraná: dos listas competirán en el Sindicato de Empleados de Comercio

Paraná: dos listas competirán en el Sindicato de Empleados de Comercio

Paraná Campaña: Unión Agrarios golpeó en la final de ida

Paraná Campaña: Unión Agrarios golpeó en la final de ida

Sorpresa: Noruega eliminó a Brasil con un doblete de Haaland

Sorpresa: Noruega eliminó a Brasil con un doblete de Haaland

Abrieron la preinscripción para el curso de Piloto de Drones agrícolas

Abrieron la preinscripción para el curso de Piloto de Drones agrícolas

Delfina Cuscueta, otra vez convocada a Las Leoncitas

Delfina Cuscueta, otra vez convocada a Las Leoncitas

Policiales
Causa Contratos Truchos: el Estado busca recuperar 53 millones de dólares en el juicio oral

Causa Contratos Truchos: el Estado busca recuperar 53 millones de dólares en el juicio oral

Choque múltiple en la Autovía 14: un conductor fue hospitalizado

Choque múltiple en la Autovía 14: un conductor fue hospitalizado

Concepción del Uruguay: hombre se descompensó y murió tras ver su casa consumida por las llamas

Concepción del Uruguay: hombre se descompensó y murió tras ver su casa consumida por las llamas

Paraná: detenido tras amenazar a un empleado de comercio con una cuchilla de carnicero

Paraná: detenido tras amenazar a un empleado de comercio con una cuchilla de carnicero

Paraná: recuperan motocicleta robada y detienen a dos hombres tras persecución

Paraná: recuperan motocicleta robada y detienen a dos hombres tras persecución

Ovación
Paraná Campaña: Unión Agrarios golpeó en la final de ida

Paraná Campaña: Unión Agrarios golpeó en la final de ida

Exequiel Bastidas quedó segundo en la Clase 2 del Turismo Nacional

Exequiel Bastidas quedó segundo en la Clase 2 del Turismo Nacional

Delfina Cuscueta, otra vez convocada a Las Leoncitas

Delfina Cuscueta, otra vez convocada a Las Leoncitas

Liga Federal: Sionista jugará un tercer partido y Urquiza de Santa Elena quedó eliminado

Liga Federal: Sionista jugará un tercer partido y Urquiza de Santa Elena quedó eliminado

Recreativo venció a Olimpia y gritó campeón del Apertura de la APB

Recreativo venció a Olimpia y gritó campeón del Apertura de la APB

La provincia
Paraná: dos listas competirán en el Sindicato de Empleados de Comercio

Paraná: dos listas competirán en el Sindicato de Empleados de Comercio

Abrieron la preinscripción para el curso de Piloto de Drones agrícolas

Abrieron la preinscripción para el curso de Piloto de Drones agrícolas

Más de 100 personas se sumaron para construir cuchas para perros callejeros

Más de 100 personas se sumaron para construir cuchas para perros callejeros

Entre Ríos: continúa el frío y pronostican un domingo con cielo mayormente nublado

Entre Ríos: continúa el frío y pronostican un domingo con cielo mayormente nublado

María Cuevas, el largo y azaroso camino desde la isla hasta el escenario

María Cuevas, el largo y azaroso camino desde la isla hasta el escenario

Dejanos tu comentario