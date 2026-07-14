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Thomas Tuchel, sobre la rivalidad entre Argentina e Inglaterra: "No nos ayuda"

El entrenador inglés pidió dejar atrás el pasado, elogió la fortaleza de la argentina y anticipó un duelo de máxima intensidad por un lugar en la final.

14 de julio 2026 · 19:39hs
El entrenador de Inglaterra habló en la previa del partido con Argentina.

El entrenador de Inglaterra habló en la previa del partido con Argentina.

El entrenador de la selección de Inglaterra, Thomas Tuchel, pidió este martes dejar de lado la histórica rivalidad con Argentina, tanto política como futbolística, porque aseguró que mirar al pasado no los ayuda y remarcó que el partido de este miércoles a las 16, por la semifinal del Mundial, estará marcado por la intensidad y la carga emocional, pero por cuestiones deportivas.

Lo que dijo sobre el duelo con Argentina

En la conferencia de prensa anterior al choque, remarcó: “Creo que es importante no ir a la historia porque no tiene nada que ver con nosotros y no nos ayuda. Entendemos que es una parte importante de la cultura argentina y una parte importante de lo que los mueve. Es muy triste, pero es justo. Y no es algo que nos ayude a nosotros”.

Scaloni habló en la previa al partido con los ingleses. 

Scaloni: "Esto es un partido de fútbol y no podemos mezclar las cosas"

España es el primer finalista.

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Además, el alemán coincidió con la mirada que había expresado Lionel Scaloni, quien dijo que solo era un partido, y anticipó un encuentro muy parejo. “Vamos a jugar un partido de fútbol. Creo que será intenso. Será emotivo por cómo juegan los equipos, por lo que está en juego. Me sorprendería mucho que fuera un partido tranquilo, relajado o fácil para cualquiera de los dos. Creo que habrá cambios de ánimo, que será emotivo. Un sube y baja emocional es básicamente lo que esperamos y para lo que vinimos. Estamos felices de afrontarlo”, afirmó.

El técnico también elogió la fortaleza mental de la Selección y destacó la continuidad del ciclo de Scaloni como una de sus principales virtudes: “Algo que se nota es que no entran en pánico cuando están abajo en el marcador. Su forma de jugar tiene mucha cohesión. Tienen muchos patrones representativos, se conocen muy bien y no han tenido grandes cambios en los últimos cuatro años”.

Finalmente, concluyó: “Todo eso se siente. Es un gran partido, con un rival difícil de vencer especialmente en un Mundial. Pero vamos a dar pelea”.

Argentina Inglaterra Mundial 2026
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