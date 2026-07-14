Álvaro Montero antes de ser refuerzo de Boca: "Sabemos la grandeza que tiene el club"

Llegó el tercer refuerzo de Boca, el arquero que estaba buscando Rodolfo Arruabarrena. Cuando aún no había amanecido este martes, Álvaro Montero aterrizó en Buenos Aires y, antes de hacerse la habitual revisión médica y firmar su contrato por cuatro años, brindó sus primeras declaraciones como jugador azul y oro.

Con sus imponentes 2,01 metros, el guardián que disputó con Colombia el Mundial 2026 (fue suplente y alcanzó los octavos de final) se llevó todas las miradas del aeropuerto de Ezeiza y se mostró sorprendido por el récord que romperá cuando se ponga el buzo xeneize: se convertirá en el arquero más alto de la historia de la institución. Ocho centímetros más que Esteban Andrada y Agustín Rossi.

En cuanto a sus sensaciones por sumarse al plantel del Vasco -luego de un breve y necesario descanso- y sus aspiraciones futbolísticas, Montero tiene bien en claro que llega para pelear todos los frentes en este segundo semestre: el Torneo Clausura, la Copa Sudamericana y la Copa Argentina, donde Boca jugará este jueves ante Sarmiento por los 16avos de final. “Sabemos la grandeza que tiene el club”, aseguró en ESPN.

Su impecable desempeño en Vélez (atajó 17 partidos, recibió apenas 13 goles y mantuvo siete vallas invictas) despertó elogios de todo tipo. Pero ninguno como los de Óscar Córdoba, leyenda en el arco xeneize y uno de los que impulsó en reiteradas oportunidades su incorporación, incluso cuando estaba en Deportes Tolima. “Es un arquero de ocho, nueve puntos”, señaló el histórico N°1, que hasta lo pidió de titular en la selección de Colombia.

Claro que Montero le devolvió la gentileza a uno de sus referentes en el puesto. “En su momento hablamos hace unos años atrás y, cómo crees, una total admiración, hermano”, aseguró. Y expresó su gran deseo: “Ojalá uno pueda lograr hacer aunque sea un poquito todo lo que ese gran arquero de nuestra historia hizo”.

Luego de hablar ya con la cabeza puesta en Boca, Montero fue directamente a la clínica Genea para hacerse los habituales chequeos y se sacó fotos con los hinchas que lo estaban esperando, tal como sucedió ayer con Sebastián Villa. De no mediar inconvenientes, por la tarde sellará su vínculo por cuatro temporadas y se pondrá a disposición de Arruabarrena.

La operación se cerró en cuatro millones de dólares por el 100 por ciento de su ficha, que Vélez adquirió desde Millonarios a cambio de 1.5 millones (ya había pagado 400 mil por un préstamo con cargo) antes de venderlo al Xeneize.