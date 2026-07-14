El Cineclub Noble cierra el ciclo "Pasión de multitudes"

La proyección será este martes 14, a las 19, en la Sala Noble, con entrada libre y gratuita

El Cineclub Noble dará continuidad al ciclo "Pasión de multitudes" con la proyección del documental "El segundo juego" (Rumania, 2014), dirigido por Corneliu Porumboiu. La función será este martes 14, a las 19, en la Sala Noble (Gregoria Matorras de San Martín 861), con entrada libre y gratuita.

La actividad forma parte de CUAC! Cultura Activa , el programa anual impulsado por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos , y es organizada por el Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos (IAAER) con el objetivo de acercar propuestas cinematográficas a públicos diversos.

El documental propone un particular ejercicio cinematográfico: el director y su padre, el exárbitro Adrian Porumboiu, observan y comentan la retransmisión completa de un controvertido partido de fútbol disputado en 1988. A partir de ese encuentro deportivo, la película reconstruye recuerdos personales y reflexiona sobre la censura y el clima social que se vivía en Rumania durante los últimos años de la dictadura de Nicolae Ceauescu.

Con esta proyección concluirá la programación especial "Pasión de multitudes", un ciclo que acompañó el clima mundialista a través de películas donde el fútbol funciona como punto de partida para abordar distintas historias y realidades sociales.