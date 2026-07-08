La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó las designaciones arbitrales para la 20ª fecha del campeonato de la Primera Nacional. En ese marco, Patronato visitará el próximo domingo, desde las 17, a Gimnasia y Tiro de Salta, en un compromiso correspondiente a la Zona B.
Jorge Broggi, el árbitro con el que Patronato aún no conoce la victoria
El juez fue designado para Gimnasia y Tiro-Patronato. El Rojinegro acumula un empate y una derrota cada vez que fue dirigido por Jorge Broggi.
El encargado de impartir justicia será Jorge Broggi, quien estará acompañado por los asistentes Javier Mihura y Diego Romero. Lucas Rodríguez, en tanto, cumplirá funciones como cuarto árbitro.
Un árbitro con antecedente que no invita al optimismo
Será la tercera ocasión en la que Broggi dirija un partido oficial de Patronato. Hasta el momento, el balance no favorece al conjunto entrerriano, que nunca logró ganar bajo su arbitraje: registra un empate y una derrota.
El primer antecedente se remonta al 29 de junio de 2024. Aquella tarde, el Santo cayó 1 a 0 frente a All Boys en el estadio Islas Malvinas, por la Primera Nacional.
La segunda y última vez que Broggi estuvo al frente de un partido del Rojinegro fue el 24 de agosto de 2025. En esa oportunidad, Patronato igualó 0 a 0 frente a Colegiales, en condición de visitante, en el estadio ubicado en la localidad bonaerense de Munro.
El conjunto dirigido por Marcelo Candia intentará romper esa estadística el próximo domingo en Salta, donde buscará volver al triunfo y sumar tres puntos importantes en su lucha por acercarse a los puestos de Reducido.
Programa de la 20° fecha de la Primera Nacional, Zona B
Sábado
15: Atlético Rafaela - Dep. Maipú
Árbitro: Fabrizio Llobet
15: Tristán Suárez - Nueva Chicago
Árbitro: Federico Benítez
Domingo
15: Gimnasia (Jujuy) - Chacarita
Árbitro: Yamil Possi
16: Agropecuario - Temperley
Árbitro: Matías Billone
16: F.C. Midland - Quilmes
Árbitro: Gonzalo Pereira
16: Güemes (Santiago del Estero) - San Martín (San Juan)
Árbitro: Joaquín Gil
17: Gimnasia y Tiro - Patronato
Árbitro: Jorge Broggi
18: San Martín (Tucumá) - Almagro
Árbitro: Nahuel Viñas
Lunes
21: Atlanta – Colegiales
Árbitro: Juan Cruz Robledo