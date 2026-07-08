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Jorge Broggi, el árbitro con el que Patronato aún no conoce la victoria

El juez fue designado para Gimnasia y Tiro-Patronato. El Rojinegro acumula un empate y una derrota cada vez que fue dirigido por Jorge Broggi.

8 de julio 2026 · 13:23hs
El juez fue designado para Gimnasia y Tiro-Patronato. El Rojinegro acumula un empate y una derrota cada vez que fue dirigido por Jorge Broggi.

El juez fue designado para Gimnasia y Tiro-Patronato. El Rojinegro acumula un empate y una derrota cada vez que fue dirigido por Jorge Broggi.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó las designaciones arbitrales para la 20ª fecha del campeonato de la Primera Nacional. En ese marco, Patronato visitará el próximo domingo, desde las 17, a Gimnasia y Tiro de Salta, en un compromiso correspondiente a la Zona B.

El encargado de impartir justicia será Jorge Broggi, quien estará acompañado por los asistentes Javier Mihura y Diego Romero. Lucas Rodríguez, en tanto, cumplirá funciones como cuarto árbitro.

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Un árbitro con antecedente que no invita al optimismo

Será la tercera ocasión en la que Broggi dirija un partido oficial de Patronato. Hasta el momento, el balance no favorece al conjunto entrerriano, que nunca logró ganar bajo su arbitraje: registra un empate y una derrota.

El primer antecedente se remonta al 29 de junio de 2024. Aquella tarde, el Santo cayó 1 a 0 frente a All Boys en el estadio Islas Malvinas, por la Primera Nacional.

La segunda y última vez que Broggi estuvo al frente de un partido del Rojinegro fue el 24 de agosto de 2025. En esa oportunidad, Patronato igualó 0 a 0 frente a Colegiales, en condición de visitante, en el estadio ubicado en la localidad bonaerense de Munro.

El conjunto dirigido por Marcelo Candia intentará romper esa estadística el próximo domingo en Salta, donde buscará volver al triunfo y sumar tres puntos importantes en su lucha por acercarse a los puestos de Reducido.

Programa de la 20° fecha de la Primera Nacional, Zona B

Sábado

15: Atlético Rafaela - Dep. Maipú

Árbitro: Fabrizio Llobet

15: Tristán Suárez - Nueva Chicago

Árbitro: Federico Benítez

Domingo

15: Gimnasia (Jujuy) - Chacarita

Árbitro: Yamil Possi

16: Agropecuario - Temperley

Árbitro: Matías Billone

16: F.C. Midland - Quilmes

Árbitro: Gonzalo Pereira

16: Güemes (Santiago del Estero) - San Martín (San Juan)

Árbitro: Joaquín Gil

17: Gimnasia y Tiro - Patronato

Árbitro: Jorge Broggi

18: San Martín (Tucumá) - Almagro

Árbitro: Nahuel Viñas

Lunes

21: Atlanta – Colegiales

Árbitro: Juan Cruz Robledo

Patronato Árbitro Gimnasia y Tiro Primera Nacional
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