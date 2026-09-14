La tradicional competencia de Libertador San Martín reunió a atletas de Entre Ríos y otras provincias, con pruebas de 5, 10 y 21 kilómetros.

Maratón de la Salud: todos los ganadores de la edición 38

La 38ª edición de la Media Maratón de la Salud ya tiene a sus ganadores. La tradicional competencia de Libertador San Martín, en el departamento Diamante, volvió a convocar a corredores de distintos puntos de Entre Ríos y también de otras provincias, con pruebas de 5, 10 y 21 kilómetros.

La jornada contó con participación tanto en las categorías femeninas como masculinas y dejó una variada lista de protagonistas en las diferentes distancias. Más allá de los tiempos y las posiciones, Libertador San Martín volvió a mostrar el espíritu que caracteriza a la competencia. La propuesta reunió a corredores de todas las edades: grandes y chicos, jóvenes y adultos mayores, hombres y mujeres que se animaron a ponerse las zapatillas y ser parte de una verdadera fiesta deportiva en Libertador San Martín.

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En los 5 kilómetros femeninos, el primer lugar fue para Victoria Giusto Serena, representante de Entre Ríos, quien completó el recorrido en 23 minutos y 32 segundos. El podio lo completaron Melina Gómez, segunda con 27:54, y Shirley Velásquez Navarro, de Libertador San Martín, tercera con 28:44.

Entre los 5 kilómetros masculinos, la victoria quedó en casa. Cristhian Mansilla, de Libertador San Martín, fue el más rápido con un registro de 20 minutos y 26 segundos. Detrás llegaron sus coterráneos Ramiro Rossi Schroeder, con 20:52, y Diego Zárate, con 21:24.

Los ganadores de los 10 kilómetros

En la prueba de 10 kilómetros femenina, la vencedora fue Anabella Rizzi, representante de Libertador San Martín, con un tiempo de 43 minutos y 8 segundos.

El segundo puesto correspondió a Nadia Soledad Orega, de Paraná, quien registró 45:32, mientras que Carolina Lesa, también de la capital entrerriana, completó el podio con 46:12.

En la rama masculina, el triunfo fue para Daian Usinger, de Crespo, con una marca de 35 minutos y 35 segundos. El segundo lugar quedó para Ignasio Juárez, con 45:50, y el tercer puesto fue para Oscar Ezequiel Choque, de Libertador San Martín, con 38:05.

La media maratón de la Salud

La distancia principal, los 21 kilómetros, tuvo como ganadora entre las mujeres a Melanie Albornoz, de Victoria, quien completó el recorrido en 1 hora, 30 minutos y 11 segundos.

La escoltó Vanesa Ayala, de Federal, con 1h40m44s, mientras que María Angela Ríos, también de Victoria, finalizó tercera con 1h42m14s.

En la competencia masculina, el ganador fue Maximiliano Farías, de Rosario, Santa Fe, con un tiempo de 1 hora, 13 minutos y 29 segundos.

El segundo lugar fue para Juan Manuel Camilion, de María Grande, con 1h25m01s, y el tercer puesto quedó en manos de Enzo Colombo, de Viale, con 1h25m30s.

De esta manera, la Media Maratón de la Salud volvió a reunir a atletas de diferentes localidades en una de las competencias tradicionales del calendario de running entrerriano.