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Colapinto mejoró en Bakú y terminó 11º en la segunda práctica del GP de Azerbaiyán

Colapinto terminó 11º en la segunda práctica del GP de Azerbaiyán y mejoró nueve puestos respecto de la primera tanda. Russell fue el más rápido.

24 de septiembre 2026 · 12:52hs
Colapinto mejoró en Bakú y terminó 11º en la segunda práctica del GP de Azerbaiyán.

Colapinto mejoró en Bakú y terminó 11º en la segunda práctica del GP de Azerbaiyán.

Franco Colapinto finalizó en el 11º puesto en la segunda práctica libre del Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1, disputada en el circuito callejero de Bakú. El piloto argentino mejoró considerablemente respecto de la primera tanda, en la que había terminado 18º, aunque todavía mostró cierta incomodidad con el comportamiento de su Alpine.

Colapinto registró un tiempo de 1:45.479 y quedó a 2.132 segundos de George Russell, quien marcó el mejor registro de la sesión con 1:43.347. Kimi Antonelli terminó segundo, a 0.552 segundos de su compañero de Mercedes, mientras que Max Verstappen completó los tres primeros puestos. Pierre Gasly, compañero de Colapinto en Alpine, finalizó séptimo con un tiempo de 1:44.843.

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La segunda práctica tuvo una interrupción debido a un accidente de Arvid Lindblad, quien sufrió dos golpes en la entrada de la curva 8 y provocó la salida de la bandera roja. En la primera sesión, Carlos Sainz también había protagonizado un incidente luego de que se produjera fuego en el sistema de frenos de su Williams mientras estrenaba mejoras en su monoplaza.

Después de la jornada, Colapinto reconoció que todavía no logró sentirse completamente cómodo con el auto. "Dimos un pasito con el auto, pero falta y no me siento muy cómodo. No estoy muy consistente como en otras carreras y me está costando extraer todo de los frenajes y de las entradas de curva", explicó el argentino en declaraciones a ESPN.

El piloto de Alpine tendrá ahora trabajo junto a su equipo para analizar los datos recogidos durante las dos prácticas y buscar mejoras antes de la clasificación del Gran Premio de Azerbaiyán, prevista para este viernes.

Franco Colapinto Fórmula 1 Bakú
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