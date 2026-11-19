La barra del conjunto Galo interceptó a uno de los principales referentes del plantel en la previa del juego decisivo ante Boca.

En la previa de la final de la Copa Sudamericana 2026 que se disputará el próximo sábado en el estadio Metropolitano en Barranquilla, Colombia, el plantel de Atlético Mineiro vive horas de máxima tensión, ya que integrantes de su barra brava encararon al arquero y capitán Everson para exigirle un cambio de actitud inmediato.

El tenso cruce tuvo como protagonistas a miembros de Galoucura, la principal torcida del conjunto brasileño, quienes interceptaron a uno de los máximos referentes del plantel con un mensaje sin filtros, apuntando directamente al carácter del equipo frente a la jerarquía del rival argentino.

El mensaje de la barra de Atlético Mineiro

"Venimos de perder cuatro finales y no puede haber una quinta. Ustedes van a enfrentar a Leandro Paredes, que hizo un gol en la semi y celebró como si fuera la final. Van a jugar contra un equipo aguerrido; si juegan como la Cenicienta no van a ganar nada", le advirtieron cara a cara al guardameta. Y cerraron: "Si van y juegan así los vamos a recibir aquí, así que vayan y jueguen como hombres".

Números negativos en la previa de la definición de la Copa Sudamericana

El malestar de los simpatizantes del Galo responde a una estadística que golpea fuerte en el orgullo del club. En los últimos dos años, Atlético Mineiro cayó en cuatro definiciones consecutivas: ante Flamengo por la Copa de Brasil, frente a Botafogo en la Copa Libertadores, contra Lanús en la Copa Sudamericana y ante su clásico rival, Cruzeiro, en la final del Campeonato Mineiro.

A ese historial adverso se suma un presente futbolístico preocupante. El equipo conducido por el argentino Eduardo Domínguez acumula siete partidos sin conocer la victoria. Su último triunfo fue hace más de un mes, con un ajustado 1-0 frente a Coritiba.

Desde entonces, cosechó cinco derrotas -ante Montevideo City Torque, Flamengo, Cruzeiro, Botafogo y Gremio- y dos empates: uno frente a Mirassol y otro nuevamente ante Gremio, resultado que además significó su eliminación de la Copa de Brasil.