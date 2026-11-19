Derrotó 82 a 54 a Luis Luciano de Urdinarrain en el inicio de los cuartos de final de la Liga Provincial. Recreativo y Ciclista perdieron por el repechaje.

Sionista sacó ventaja de local al imponerse categóricamente en el estadio Moisés Flesler sobre Luis Luciano de Urdinarrain por 82 a 54 en el primer punto de una de las series correspondiente a los cuartos de final de la Liga Provincial Masculina de Básquet, categoría mayores. El Centro Juventud buscará este viernes el pase a la siguiente instancia cuando se enfrente en el sur entrerriano.

Las variantes de equipos y varios buenos rendimientos individuales hicieron la diferencia. Dante Rewes con 14 puntos, Franco González con 13, Franco Pividori con 13 y 9 rebotes y Nicolás Guaita con 11 unidades, los goleadores del local.

Otros locales que sacaron ventajas en el primer punto de cuartos de final de la Liga Provincial

Regatas Uruguay derrotó a Peñarol de Rosario del Tala 71 51 en el estadio Juan José Garro. Francisco Fornes volvió a ser la figura del equipo con 22 puntos y 12 rebotes. Le siguieron Guido Dellavedova con 13 y Bautista Flores con 10.

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Por su parte, Atlético Tala superó 56 a 52 a Ferro de San Salvador en el estadio Gregorio Panizza. Marcos Acevedo fue la figura del encuentro y del dueño de casa, con 19 puntos, 9 rebotes y 3 asistencias. En el Verde se destacó Axel Méndez con 15 puntos.

Además, Urquiza de Santa Elena venció 80-54 a Racing de Gualeguaychú en el estadio 5 de Octubre. En el local se destacaron Juan Cruz Rinaldi, con 16 anotaciones, y Lucas Mondino, con 15 tantos. Por su parte, Jorge Schaaf fue el máximo artillero de la Academia y del encuentro con 20 tantos.

Sorpresas en el repechaje

Independiente de La Paz sorprendió a Recreativo al derrotarlo 92 a 84 en el estadio Antonio Zorzet, en una de las series del repechaje de la Liga Provincial que otorgará dos plazas a la Liga Federal 2026. Mateo Rodríguez Cubilla con 23 puntos y 5 asistencias fue el mejor de la visita, además de los 17 puntos y 8 rebotes de Ramiro Paz. En el local, Santiago Pérez terminó con 21 tantos.

Mateo Rodríguez Cubilla cin 23 puntos y 5 asistencias fue el mejor de la visita, además de los 17 puntos y 8 rebotes de Ramiro Paz. En el local, Santiago Pérez terminó con 21 tantos.

Por otro lado, Social Federación derrotó a Ciclista en el estadio Juan Baglietto 83 a 69. Agustín Carnovale con 16 tantos y 8 rebotes, Lahuel Silva con otros 16 puntos y Gastón Lengenheim con 14 unidades fueron los mejores del ganador. En el Verde, Pablo Bogado totalizó 18 puntos, 7 rebotes y 5 asistencias.

Por su parte, Capuchinos de Concordia derrotó en condición de visitante a Sportivo San Salvador 68 a 66. MIentras que La Armonía de Colón le ganó en el Gregorio Pocho Nieto a Parque Sur de Concepción del Uruguay 83 a 76.