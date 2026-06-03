ChangoMâs pone en marcha el sorteo del concurso "Dale Mâs pelota a esta promo"

El 3 de junio, la cadena nacional de retail invita a sus clientes a seguir en vivo el sorteo a través de su canal de YouTube. Se estarán sorteando más de 790 espectaculares premios.

El 3 de junio, la cadena nacional de retail invita a sus clientes a seguir en vivo el sorteo a través de su canal de YouTube. Se estarán sorteando más de 790 espectaculares premios.

ChangoMâs, el super argentino que está en todo el país, invita a sus clientes a vivir el sorteo del concurso “Dale Mâs pelota a esta promo”, vía streaming a través de Youtube en vivo en su cuenta de Instagram @Changomas_Argentina, el próximo miércoles 3 de junio a las 11hs.

El sorteo del concurso se llevará a cabo en las oficinas que la empresa de retail tiene en la Ciudad de Buenos Aires ante escribano público junto a representantes de GDN Argentina y será transmito vía streaming través de Youtube y en la cuenta de Instagram @changomas_argentina. Allí, todos los tickets cargados en el sistema, a través del escaneo del QR impreso en cada uno, participarán del sorteo.

ChangoMâs hará entrega de 792 premios correspondientes a un premio por hora, tal como se menciona en las bases y condiciones del concurso. Entre los premios a entregar se destacan: Smart TV de 65” y 55”, tablets de 11” y 10”, giftcards de compras por $100.000 cada una y kits futboleros que incluyen pelotas, guantes y canilleras.

“Dale Mâs Pelota a esta promo” es una propuesta pensada para que los clientes puedan ganar un premio por hora y la posibilidad de llevarse una pelota de Argentina de regalo, en el acto, con compras superiores a los $200.000 en todas las sucursales ChangoMâs del país (excepto la provincia de Salta).

La promoción permite que, con cada compra, el cliente sume chances para participar del sorteo de un premio por hora y duplicar sus chances siendo socios de www.masclub.com.ar o triplicar sus posibilidades si compran a través de la web www.masonline.com.ar .

En cada ticket de compra se ve reflejada la cantidad de chances acumuladas y la posibilidad de escanear el código QR, impreso en el mismo, para poder ingresar sus datos y formar parte del sorteo este próximo 3 de junio a las 11hs.

#ChangoMâs #PasionArgentina