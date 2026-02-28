Jugó en Patronato y es cuestionado en su nuevo equipo por cuestiones extrafutbolística

Dylan Gissi protagonizó dos etapas en Patronato. El defensor es cuestionado en Nueva Chicago por su presencia en la gala de ingreso de Gran Hermano.

El ex-defensor de Patronato Dylan Gissi fue una de las incorporaciones que realizó el plantel de Nueva Chicago en el último mercado de pases de la Primera Nacional. El comienzo de ciclo del Suizo en el Torito del barrio porteño de Mataderos está lejos de ser el esperado.

El zaguero fue expulsado en el encuentro frente a Tristán Suárez tras protagonizar una infracción dura e imprudente, y el Tribunal de Disciplina determinó una sanción de tres fechas de suspensión.

La bronca del hincha de Nueva Chicago

La acción que derivó en la tarjeta roja generó preocupación en el cuerpo técnico y malestar en los simpatizantes, que esperaban mayor solidez y experiencia en la última línea. La suspensión obliga al defensor a quedar al margen en un tramo importante del campeonato, justo cuando intentaba afirmarse en el equipo titular.

Como si eso fuera poco, su imagen también quedó en el centro de la escena por cuestiones ajenas a lo futbolístico. En los últimos días se lo vio acompañando a su pareja en la gala de ingreso a la casa de Gran Hermano, situación que no cayó del todo bien entre algunos hinchas del Torito, quienes cuestionaron la exposición mediática en un momento deportivo delicado.