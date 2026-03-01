Uno Entre Rios | Ovación | incidentes

Incidentes a la salida del Coloso luego de la derrota de Newell's en el clásico rosarino

Hinchas Rojinegros se enfrentaron a la policía en la zona del Parque Independencia generando incidentes, luego de la caída de su equipo 0-2 ante Central.

1 de marzo 2026 · 21:58hs
Incidentes en el Parque Independencia.

Rosario 3

Incidentes en el Parque Independencia.

El dramático momento deportivo que vive Newell's y la derrota en el clásico rosarino derivaron en incidentes a la salida de los hinchas del Coloso. Se generó un cruce entre los simpatizantes rojinegros y la policía, que tuvo que reprimir con balas de goma y utilizar gases lacrimógenos.

Según se pudo constatar luego, los incidentes comenzaron con piedrazos hacia edificios de avenida Pellegrini y Rodríguez. Vidrios rotos y balcones dañados y destrozos varios fueron el resultado de la furia de los simpatizantes que salían de la cancha.

Argentinos empató sobre el final con tanto del japonés, Kida

Bajo un caliente clima, Argentinos se lo empató a Barracas en la última jugada

Unión ganó de visitante en Córdoba.

Unión fue superior y venció a Instituto en el Kempes

Sí había mucha protección policial en el playón de estacionamiento donde saldría el equipo y la comisión directiva Rojinegra. De todos modos, no parecía alcanzar porque incluso hubo imágenes de civiles deteniendo las puertas de conferencia de prensa para que los que estaban afuera queriendo ingresar a los golpes no lo consiguieran.

Centenares de hinchas cantaron contra la dirigencia y contra los jugadores mientras salían del estadio, pero algunos de ellos se vieron desbordados por la furia y comenzaron a romper todo lo que tenían al alcance.

incidentes Newell's salidas Central
Noticias relacionadas
Alejandra Grasmuck tuvo un largo tratamiento oncológico.

Dolor en el básquet entrerriano: falleció la árbitra Alejandra Grasmuck

midland llegara ganador al estadio grella

Midland llegará ganador al estadio Grella

Patronato tiene la oportunidad de sacar chapa ante un candidato al ascenso.

¿Cómo está el historial entre Patronato y Atlanta?

Rosario Central festejó de la mano de Ángel Di María.

Rosario Central se quedó con el clásico ante Newell's con Di María como figura

Ver comentarios

Lo último

Bajo un caliente clima, Argentinos se lo empató a Barracas en la última jugada

Bajo un caliente clima, Argentinos se lo empató a Barracas en la última jugada

Incidentes a la salida del Coloso luego de la derrota de Newells en el clásico rosarino

Incidentes a la salida del Coloso luego de la derrota de Newell's en el clásico rosarino

Unión fue superior y venció a Instituto en el Kempes

Unión fue superior y venció a Instituto en el Kempes

Ultimo Momento
Bajo un caliente clima, Argentinos se lo empató a Barracas en la última jugada

Bajo un caliente clima, Argentinos se lo empató a Barracas en la última jugada

Incidentes a la salida del Coloso luego de la derrota de Newells en el clásico rosarino

Incidentes a la salida del Coloso luego de la derrota de Newell's en el clásico rosarino

Unión fue superior y venció a Instituto en el Kempes

Unión fue superior y venció a Instituto en el Kempes

Fuerte discurso de Milei contra el kirchnerismo en el Congreso: Cristina va a seguir a presa

Fuerte discurso de Milei contra el kirchnerismo en el Congreso: "Cristina va a seguir a presa"

Dolor en el básquet entrerriano: falleció la árbitra Alejandra Grasmuck

Dolor en el básquet entrerriano: falleció la árbitra Alejandra Grasmuck

Policiales
La Paz: motociclista en grave estado tras colisionar con un vehículo

La Paz: motociclista en grave estado tras colisionar con un vehículo

Leonardo Airaldi será trasladado a la cárcel de Ezeiza

Leonardo Airaldi será trasladado a la cárcel de Ezeiza

Airaldi recibió otro revés judicial y está más cerca del juicio

Airaldi recibió otro revés judicial y está más cerca del juicio

Condenan a 12 y 10 años de prisión a dos policías en Paraná por la violación de una niña

Condenan a 12 y 10 años de prisión a dos policías en Paraná por la violación de una niña

La defensa de Juan Ruiz Orrico invocó la pena natural y la sentencia se conocerá el lunes

La defensa de Juan Ruiz Orrico invocó la "pena natural" y la sentencia se conocerá el lunes

Ovación
Rosario Central se quedó con el clásico ante Newells con Di María como figura

Rosario Central se quedó con el clásico ante Newell's con Di María como figura

A la espera de Coudet, River viaja a Mendoza para jugar este lunes

A la espera de Coudet, River viaja a Mendoza para jugar este lunes

Bajo un caliente clima, Argentinos se lo empató a Barracas en la última jugada

Bajo un caliente clima, Argentinos se lo empató a Barracas en la última jugada

Incidentes a la salida del Coloso luego de la derrota de Newells en el clásico rosarino

Incidentes a la salida del Coloso luego de la derrota de Newell's en el clásico rosarino

Dolor en el básquet entrerriano: falleció la árbitra Alejandra Grasmuck

Dolor en el básquet entrerriano: falleció la árbitra Alejandra Grasmuck

La provincia
Habrá una exposición interactiva feminista en el Juan L. Ortiz

Habrá una exposición interactiva feminista en el Juan L. Ortiz

La Policía prepara el operativo por el UPD en Paraná

La Policía prepara el operativo por el UPD en Paraná

Entrerriano condenado por combatir en la guerra de Ucrania

Entrerriano condenado por combatir en la guerra de Ucrania

1º de Marzo: El grito de los recuperadores urbanos ante una crisis que amenaza la economía circular

1º de Marzo: El grito de los recuperadores urbanos ante una crisis que amenaza la economía circular

El Monotributo bajo la lupa: una guía esencial para no perderse en las escalas

El Monotributo bajo la lupa: una guía esencial para no perderse en las escalas

Dejanos tu comentario