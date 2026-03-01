Incidentes a la salida del Coloso luego de la derrota de Newell's en el clásico rosarino

Hinchas Rojinegros se enfrentaron a la policía en la zona del Parque Independencia generando incidentes, luego de la caída de su equipo 0-2 ante Central.

El dramático momento deportivo que vive Newell's y la derrota en el clásico rosarino derivaron en incidentes a la salida de los hinchas del Coloso. Se generó un cruce entre los simpatizantes rojinegros y la policía, que tuvo que reprimir con balas de goma y utilizar gases lacrimógenos.

Según se pudo constatar luego, los incidentes comenzaron con piedrazos hacia edificios de avenida Pellegrini y Rodríguez. Vidrios rotos y balcones dañados y destrozos varios fueron el resultado de la furia de los simpatizantes que salían de la cancha.

Sí había mucha protección policial en el playón de estacionamiento donde saldría el equipo y la comisión directiva Rojinegra. De todos modos, no parecía alcanzar porque incluso hubo imágenes de civiles deteniendo las puertas de conferencia de prensa para que los que estaban afuera queriendo ingresar a los golpes no lo consiguieran.

Centenares de hinchas cantaron contra la dirigencia y contra los jugadores mientras salían del estadio, pero algunos de ellos se vieron desbordados por la furia y comenzaron a romper todo lo que tenían al alcance.