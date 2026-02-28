Rubén Forestello evalúa cambios en el ataque de Patronato

El DT de Patronato, Rubén Forestello, analiza incluir en la ofensiva a Hernán Rivero para conformar sociedad de ataque junto a Franco Soldano.

El entrenador de Patronato, Rubén Forestello, evalúa mover piezas en el 11 inicial que visitará mañana a partir de las 21 Atlanta en el estadio Leon Kolbovski en el encuentro que marcará el cierre de la tercera fecha del campeonato de la Primera Nacional, Zona B.

El DT analizar realizar variantes en la parte ofensiva. En este sentido, el Yagui podría ordenar el regreso al equipo de Hernán Rivero para conformar dupla de ataque junto a Franco Soldano.

El ex-artillero de Chacarita inició la temporada luciendo el dorsal Rojinegro número 9. Una lesión en la mano provocó su salida del equipo en el entretiempo del juego que el elenco de barrio Villa Sarmiento disputó 14 días atrás ante San Martín de Tucumán, en el norte del país. En su lugar ingresó Franco Soldano.

En la jornada siguiente el ex-Unión jugó de entrada en reemplazo de Rivero, quien evolucionó de la molestia que provocó su salida del campo de juego en la Ciudadela, pero esperó su chance desde el banco de suplentes.

Rivero protagonista, Soldano goleador

A los 69’ Forestello convocó a Rivero para enviarlo a escena. La apuesta le dio rápidamente réditos dado que el correntino tuvo un rol protagónico en el empate parcial de Patronato ante Gimnasia y Tiro de Salta en el estadio Grella. Posteriormente el Albo recuperó la ventaja para conquistar las tres unidades.

Más allá del resultado negativo, el DT del Rojinegro finalizó conforme con los minutos que compartieron en escena Rivero y Soldano. En consecuencia, evalúa incluir esta sociedad desde el minuto inicial en la visita a Atlanta.

Quien podría dejar su lugar en el 11 inicial sería Valentín Pereyra. El futbolista, de 23 años, formó parte del 11 inicial en los dos primeros juegos de la temporada. En ambas historias fue reemplazado por Alejo Miró. Mañana podría abandonar su lugar en la formación principal, pero en esta ocasión sería suplantado por Rivero.

Por otro lado, Forestello podría ubicar un mediocampista con mayor vocación en la marca que le aporte equilibrio al equipo. En este sentido Augusto Picco podría ingresar a escena en reemplazo de Juan Pablo Barinaga.

Como formaría Patronato ante Atlanta

En consecuencia, la probable alineación del Rojinegro ante el Bohemio sería: Alan Sosa en el arco; Maximiliano Rueda, Gabriel Díaz, Franco Meritello, Fernando Moreyra y Francisco Heredia en la última línea; Augusto Picco o Juan Pablo Barinaga, Federico Bravo y Brandón Cortés en el mediocampo; Valentín Pereyra o Hernán Rivero y Franco Soldano.

Patronato y Atlanta se enfrentarán mañana desde las 21 en el barrio porteño de Villa Crespo en un juego que contará con el arbitraje de Gastón Monsón Brizuela.