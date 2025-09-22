El punto que sumó Patronato el sábado en su visita a San Miguel le permitió escalar dos posiciones en la Zona A del campeonato de la Primera Nacional. En este sentido, el Rojinegro, que inició la jornada en el séptima lugar, finalizó en el quinto escalón.
¿Cómo quedó posicionado Patronato tras el empate ante San Miguel?
El punto le permitió a Patronato subir posiciones. El Rojinegro quedó a un punto de clasificar al reducido.
Patronato igualó sin goles ante San Miguel como visitante y se aferra el Reducido
Con 47 unidades los dirigidos por Gabriel Gómez se ubica detrás del líder Deportivo Madryn, que cerrará la actividad este lunes cuando visite a All Boys, de Atlanta, San Miguel y Gimnasia y Tiro de Salta.
El Santo se vio beneficiado de la derrota que sufrió Tristán Suárez a manos del Bohemio por 1 a 0 y del traspié de San Martín de Tucumán en su visita a Racing de Córdoba.
Que le falta a Patronato para clasificar al reducido
El elenco de barrio Villa Sarmiento se distanció a seis unidades de Colegiales y Racing de Córdoba, equipos que se ubican en el noveno y décimo sector de la tabla, cuando restan dos jornadas para el cierre de la fase regular.
Patronato necesita sumar una unidad para inscribir su nombre en el reducido que brindará el segundo ascenso a la próxima temporada de la Liga Profesional.
Posiciones de la Primera Nacional, Zona A
Deportivo Madryn 56
Atlanta 54
San Miguel 49
Gimnasia y Tiro 47
Patronato 47
San Martín 47
Tristán Suárez 46
Deportivo Maipú 45
Racing 41
Colegiales 41
Los Andes 40
Quilmes 36
All Boys 36
Ferro 35
Almagro 34
Güemes 33
Alvarado 32
Arsenal 31