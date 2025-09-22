Uno Entre Rios | Ovación | Patronato

¿Cómo quedó posicionado Patronato tras el empate ante San Miguel?

El punto le permitió a Patronato subir posiciones. El Rojinegro quedó a un punto de clasificar al reducido.

22 de septiembre 2025 · 10:19hs
¿Cómo quedó posicionado Patronato tras el empate ante San Miguel?

El punto que sumó Patronato el sábado en su visita a San Miguel le permitió escalar dos posiciones en la Zona A del campeonato de la Primera Nacional. En este sentido, el Rojinegro, que inició la jornada en el séptima lugar, finalizó en el quinto escalón.

Patronato igualó sin goles ante San Miguel como visitante y se aferra el Reducido

Con 47 unidades los dirigidos por Gabriel Gómez se ubica detrás del líder Deportivo Madryn, que cerrará la actividad este lunes cuando visite a All Boys, de Atlanta, San Miguel y Gimnasia y Tiro de Salta.

Patronato y San Miguel no se sacaron ventajas.

Patronato igualó sin goles ante San Miguel como visitante y se aferra el Reducido

Patronato superó 2 a 1 a San Miguel en el encuentro disputado en el Grella en el marco de la primera rueda. 

Patronato quiere conquistar la batalla de Los Polvornines

El Santo se vio beneficiado de la derrota que sufrió Tristán Suárez a manos del Bohemio por 1 a 0 y del traspié de San Martín de Tucumán en su visita a Racing de Córdoba.

Que le falta a Patronato para clasificar al reducido

El elenco de barrio Villa Sarmiento se distanció a seis unidades de Colegiales y Racing de Córdoba, equipos que se ubican en el noveno y décimo sector de la tabla, cuando restan dos jornadas para el cierre de la fase regular.

Patronato necesita sumar una unidad para inscribir su nombre en el reducido que brindará el segundo ascenso a la próxima temporada de la Liga Profesional.

Posiciones de la Primera Nacional, Zona A

Deportivo Madryn 56

Atlanta 54

San Miguel 49

Gimnasia y Tiro 47

Patronato 47

San Martín 47

Tristán Suárez 46

Deportivo Maipú 45

Racing 41

Colegiales 41

Los Andes 40

Quilmes 36

All Boys 36

Ferro 35

Almagro 34

Güemes 33

Alvarado 32

Arsenal 31

Patronato San Miguel Primera Nacional
