Dueño de casa y de la pista: Mariano Werner ganó en Paraná

Mariano Werner consiguió en Paraná su postergada 1ª victoria de la temporada en TC Pick Up, donde comenzó la Copa de Oro con nuevo motorista.

28 de septiembre 2025 · 14:30hs
Mariano Werner con el uno bien grande en Paraná.

Foto: ACTC

Mariano Werner con el uno bien grande en Paraná.

El rugido de los motores se transformó en ovación cuando el paranaense Mariano Werner cruzó la meta en primer lugar este domingo en el autódromo del Club de Volantes Entrerrianos. El piloto local, a bordo de su Toyota Hilux del equipo Coiro Dole Racing, dominó de punta a punta y se alzó con su primera victoria de la temporada 2025 en la fecha inaugural de la Copa de Oro del TC Pick Up, ante el calor de su gente.

Werner llegaba como gran protagonista de la Etapa Regular, en la que había logrado 5 “pole positions” y 6 triunfos en series sobre 7 fechas disputadas, pero la victoria en finales se le había negado… hasta ahora. En su tierra, quebró esa racha adversa y lo hizo con autoridad.

Mariano Werner junto a sus hijos.

TC Pick Up en Paraná: Mariano Werner se quedó con la pole

Todo listo para la salida a pista de las TC Pick Up desde este sábado en el autódromo de Paraná.

Serán 19 protagonistas de TC Pick Up en Paraná

El entrerriano se quedó con la pole position el sábado, y este domingo ganó con comodidad la serie más rápida, lo que le aseguró largar desde la mejor posición. En la final, no dio lugar a sorpresas: largó bien, mantuvo a raya a Germán Todino (Toyota Hilux) y manejó con solidez toda la competencia. A partir de la tercera vuelta, cuando Agustín Canapino (Chevrolet S10) superó a Todino, Werner administró la diferencia y no volvió a ser inquietado.

Próxima fecha: cambio por elecciones

Debido a las elecciones nacionales que se celebrarán el domingo 26 de octubre, la organización del TC Pick Up confirmó que la próxima fecha se adelantará. La actividad se desarrollará entre el jueves 23 y viernes 24 de octubre en el autódromo de La Plata, en un evento conjunto con el TC Mouras, TC Pista Mouras y la Fórmula 3 Metropolitana.

Mariano Werner, sigue puntero

Con esta victoria, Werner arranca la Copa de Oro con el pie derecho y vuelve a posicionarse como uno de los máximos candidatos al título de la temporada 2025.

Mariano Werner Paraná Copa de Oro
