¿Destino europeo para Gabriel Díaz?

El defensor Gabriel Díaz es uno de los pilares de la campaña de Patronato. Su futuro podría estar en el Viejo Continente.

Gabriel Díaz es una de las figuras de Patronato en la temporada 2025.

Gabriel Díaz es uno de los puntos altos de Patronato en la temporada 2025 del campeonato de la Primera Nacional. A base de buenos rendimientos el defensor formado en la cantera Rojinegra se consolidó en el 11 inicial del elenco dirigido por Gabriel Gómez. En 2025 el Monito Díaz cumplió 50 partidos con la camiseta Rojinegra y ya vistió la cinta de capitán.

En barrio Villa Sarmiento entienden que, ante la necesidad de generar recursos económicos, el defensor es uno de los jugadores a transferir. Esto generó la renovación del vínculo con el defensor hasta el 31 de diciembre de 2027. Su destino podría estar en el Viejo Continente.

Se definió la final de la Copa Túnel Subfluvial Femenina: Unión y Belgrano lucharán por el título

Se abre una puerta desde Europa

Según publica Código Patrón, en las últimas horas salió a la luz un posteo en redes sociales sobre un seguimiento que están haciendo algunos clubes europeos en la búsqueda de potenciales valores del futbol, y en esa lista integrada por jugadores de ligas menores, aparece la joyita Rojinegra: Gabriel Díaz.

La cuenta de X Global SCT, mencionó a Díaz como uno de los mejores prospectos en centrales jóvenes de la categoría. Está página se dedica a realizar un scouting a través inteligencia artificial con un sistema patentado por la misma, y según confía esta, clubes como Union Saint-Guilloise de Bélgica, Qarabag de Azerbaiyán o Pafos de Chipre lo utilizan.

Embed Díaz's reliability is a hallmark of his game for CA Patronato. As a purely defensive center-back, he prioritizes solid defending, excellent positioning, and clean interceptions. His consistent performance and disciplined approach make him a foundational piece of their backline pic.twitter.com/BISQbGXrFO — GlobalSCt (@GlobalSCt) September 22, 2025

En ella, describen a Gabriel Díaz como un “pilar de la defensa de Patronato en Primera Nacional”. Especificando que “es un defensor practico, centrado en la solidez defensiva” y “que se destaca por su posicionamiento y sus limpios quites”. Prosigue remarcando que “su fiabilidad es su sello distintivo en los partidos de Patronato” y que “su rendimiento constante y su enfoque disciplinado lo convierten en una pieza fundamental de la defensa del equipo”.

Además, el posteo se aventura a ver lugares comunes donde el futuro del Monito podría ser una realidad, indicando que es “un producto de las formativas de Patronato” que “se ha establecido como un solido defensor”. Y que “tiene un gran potencial para dar el salto a Primera u otras ligas sudamericanas y europeas de nivel medio, ya que ofrece un perfil fiable y puramente defensivo”.