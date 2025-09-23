Uno Entre Rios | Ovación | Gabriel Díaz

¿Destino europeo para Gabriel Díaz?

El defensor Gabriel Díaz es uno de los pilares de la campaña de Patronato. Su futuro podría estar en el Viejo Continente.

23 de septiembre 2025 · 11:16hs
Gabriel Díaz es una de las figuras de Patronato en la temporada 2025.

Prensa Patronato

Gabriel Díaz es una de las figuras de Patronato en la temporada 2025.

Gabriel Díaz es uno de los puntos altos de Patronato en la temporada 2025 del campeonato de la Primera Nacional. A base de buenos rendimientos el defensor formado en la cantera Rojinegra se consolidó en el 11 inicial del elenco dirigido por Gabriel Gómez. En 2025 el Monito Díaz cumplió 50 partidos con la camiseta Rojinegra y ya vistió la cinta de capitán.

En barrio Villa Sarmiento entienden que, ante la necesidad de generar recursos económicos, el defensor es uno de los jugadores a transferir. Esto generó la renovación del vínculo con el defensor hasta el 31 de diciembre de 2027. Su destino podría estar en el Viejo Continente.

Se definió la final de la Copa Túnel Subfluvial Femenina: Unión y Belgrano lucharán por el título.

Se definió la final de la Copa Túnel Subfluvial Femenina: Unión y Belgrano lucharán por el título

Racing y Vélez se miden en Avellaneda por un lugar en semifinales.

Racing y Vélez se miden en Avellaneda por un lugar en semifinales

Se abre una puerta desde Europa

Según publica Código Patrón, en las últimas horas salió a la luz un posteo en redes sociales sobre un seguimiento que están haciendo algunos clubes europeos en la búsqueda de potenciales valores del futbol, y en esa lista integrada por jugadores de ligas menores, aparece la joyita Rojinegra: Gabriel Díaz.

La cuenta de X Global SCT, mencionó a Díaz como uno de los mejores prospectos en centrales jóvenes de la categoría. Está página se dedica a realizar un scouting a través inteligencia artificial con un sistema patentado por la misma, y según confía esta, clubes como Union Saint-Guilloise de Bélgica, Qarabag de Azerbaiyán o Pafos de Chipre lo utilizan.

Embed

En ella, describen a Gabriel Díaz como un “pilar de la defensa de Patronato en Primera Nacional”. Especificando que “es un defensor practico, centrado en la solidez defensiva” y “que se destaca por su posicionamiento y sus limpios quites”. Prosigue remarcando que “su fiabilidad es su sello distintivo en los partidos de Patronato” y que “su rendimiento constante y su enfoque disciplinado lo convierten en una pieza fundamental de la defensa del equipo”.

Además, el posteo se aventura a ver lugares comunes donde el futuro del Monito podría ser una realidad, indicando que es “un producto de las formativas de Patronato” que “se ha establecido como un solido defensor”. Y que “tiene un gran potencial para dar el salto a Primera u otras ligas sudamericanas y europeas de nivel medio, ya que ofrece un perfil fiable y puramente defensivo”.

Gabriel Díaz Patronato Europa
Noticias relacionadas
Lionel Scaloni reveló su fanatismo por Boca Juniors en su autobiografía.

Lionel Scaloni reveló su fanatismo por Boca Juniors en su autobiografía

La probable formación de Los Pumas ante Sudáfrica: Marcos Kremer iría desde el arranque.

La probable formación de Los Pumas ante Sudáfrica: Marcos Kremer iría desde el arranque

Patronato necesita sumar, al menos una unidad, para clasificar al Reducido. 

Se modificó el horario del próximo encuentro de Patronato

Carlos Huck habló de la actualidad del ciclismo de la región.

Ciclismo: el circuito Pucheta pelea para seguir vivo

Ver comentarios

Lo último

Se definió la final de la Copa Túnel Subfluvial Femenina: Unión y Belgrano lucharán por el título

Se definió la final de la Copa Túnel Subfluvial Femenina: Unión y Belgrano lucharán por el título

Thiago Medina sigue en estado reservado tras complicaciones respiratorias

Thiago Medina sigue en estado reservado tras complicaciones respiratorias

Homicidio de Abril Morato: joven reconoció el hecho como coautora y aceptó ir a la cárcel

Homicidio de Abril Morato: joven reconoció el hecho como coautora y aceptó ir a la cárcel

Ultimo Momento
Homicidio de Abril Morato: joven reconoció el hecho como coautora y aceptó ir a la cárcel

Homicidio de Abril Morato: joven reconoció el hecho como coautora y aceptó ir a la cárcel

Salta: nacieron trigemelas, un caso que ocurre por cada millón de embarazos

Salta: nacieron trigemelas, un caso que ocurre por cada millón de embarazos

Perú al final, nueva muestra en AURA con entrada libre y gratuita

"Perú al final", nueva muestra en AURA con entrada libre y gratuita

Nueva exposición de grabado en La Casa de la Cultura de Entre Ríos

Nueva exposición de grabado en La Casa de la Cultura de Entre Ríos

Racing y Vélez se miden en Avellaneda por un lugar en semifinales

Racing y Vélez se miden en Avellaneda por un lugar en semifinales

Policiales
Homicidio de Abril Morato: joven reconoció el hecho como coautora y aceptó ir a la cárcel

Homicidio de Abril Morato: joven reconoció el hecho como coautora y aceptó ir a la cárcel

General Ramírez: un trabajador perdió la vida al recibir una descarga eléctrica

General Ramírez: un trabajador perdió la vida al recibir una descarga eléctrica

Condenado regresó a la cárcel tras error judicial que lo liberó antes de tiempo

Condenado regresó a la cárcel tras error judicial que lo liberó antes de tiempo

Viale: una niña de 2 años fue atacada por un perro y está internada en estado reservado

Viale: una niña de 2 años fue atacada por un perro y está internada en estado reservado

Investigan el incendio de un camión en Concordia

Investigan el incendio de un camión en Concordia

Ovación
Racing y Vélez se miden en Avellaneda por un lugar en semifinales

Racing y Vélez se miden en Avellaneda por un lugar en semifinales

Lionel Scaloni reveló su fanatismo por Boca Juniors en su autobiografía

Lionel Scaloni reveló su fanatismo por Boca Juniors en su autobiografía

Ciclismo: el circuito Pucheta pelea para seguir vivo

Ciclismo: el circuito Pucheta pelea para seguir vivo

Miguel Ángel Russo fue dado de alta

Miguel Ángel Russo fue dado de alta

La probable formación de Los Pumas ante Sudáfrica: Marcos Kremer iría desde el arranque

La probable formación de Los Pumas ante Sudáfrica: Marcos Kremer iría desde el arranque

La provincia
Murió el exintendente de General Ramírez, Ricardo Antivero

Murió el exintendente de General Ramírez, Ricardo Antivero

Rogelio Frigerio dijo que la baja de las retenciones es fundamental para el interior productivo

Rogelio Frigerio dijo que la baja de las retenciones es fundamental para el interior productivo

Se realizó un operativo de donación de órganos y tejidos en Concepción del Uruguay

Se realizó un operativo de donación de órganos y tejidos en Concepción del Uruguay

Realizaron una cirugía ortopédica especial por un caso de maltrato animal

Realizaron una cirugía ortopédica especial por un caso de maltrato animal

Colón volvió a pedir la relocalización del proyecto de la planta de combustibles sintéticos de Uruguay

Colón volvió a pedir la relocalización del proyecto de la planta de combustibles sintéticos de Uruguay

Dejanos tu comentario