Turismo Carretera 2000: Braian Quevedo ganó en Paraná

Braian Quevedo (Honda Civic) ganó la II Final de la 9° fecha del Turismo Carretera 2000 en el Autódromo Ciudad de Paraná. Llaver y Ardusso lo escoltaron

Braian Quevedo (Honda Civic) resultó el ganador de la segunda Final correspondiente a la 9ª fecha del Turismo Carretera 2000 , que se corrió en el autódromo de Paraná . El piloto del Coiro Competición obtuvo su 2º triunfo en la categoría y lideró el primer “1-2-3” de la marca japonesa en la categoría, ya que Bernardo Llaver y Facundo Ardusso , compañeros en el RV Racing , fueron sus escoltas.

El bahiense, que mañana cumplirá 21 años, largó 2º y superó en la partida a Franco Riva (Chevrolet Cruze), quien movió desde la mejor posición conseguida el sábado. Quevedo, que corrió sin lastre, debió defenderse en las primeras 8 vueltas de Ardusso (40 kg), quien cuando intentó el sobrepaso perdió el 2º lugar con Llaver (30 kg).

El mendocino también se exigió para doblegar al líder pero no tuvo una oportunidad clara como la que dispuso el santafesino, que terminó 3º a sólo 0s938 del ganador. Quevedo, que se había adjudicado la Final II en Viedma y llegó a Paraná ubicado 8º en el campeonato, le dio la 6ª victoria de la temporada a Honda, que de esta manera igualó la línea de triunfos de Renault.

“Arrancamos el viernes muy mal, por eso esta victoria es impensada. Pudimos aprovechar que Franco (Riva) se quedó un poco en la largada para superarlo. Eso fue clave porque sabíamos que después, con el aire sucio, se iba a hacer muy difícil pasar. Luego, Facu (Ardusso) y Bernie (Llaver) no me dieron respiro…”, expresó Quevedo en Campeones Radio y AM590 Continental.

Tanto Llaver como Ardusso consiguieron su 8º podio de la temporada y pudieron descontarle puntos al líder Agustín Canapino (Renault Fluence), que largó 6º y llegó 4º, llegando a mezclarse en el lote de punta promediando pese a los 50 kilos de lastre. El mendocino, que está 2º en el torneo, redujo la diferencia con el arrecifeño de 55 a 44 puntos, mientras que el santafesino (3º) achicó ese margen de 75 a 63 unidades.

El Turismo Carretera 2000 disputará su 10ª fecha en el autódromo de Toay, provincia de La Pampa, del 17 al 19 de octubre, ocasión en la que compartirá el escenario junto al Turismo Pista.