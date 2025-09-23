Uno Entre Rios | Ovación | Patronato

Se modificó el horario del próximo encuentro de Patronato

Recibirá el domingo a Almagro en el estadio Grella. Patronato buscará la clasificación al Reducido de la Primera Nacional.

23 de septiembre 2025 · 09:37hs
Patronato necesita sumar

Prensa Patronato

Patronato necesita sumar, al menos una unidad, para clasificar al Reducido. 

Se modificó este martes el horario del encuentro que disputará este fin de semana Patronato en el marco de la 33° fecha del campeonato de la Primera Nacional. El Rojinegro recibirá el domingo a Almagro a partir de las 15.30 en el estadio Grella. El juego había sido programado para las 16.

Embed

Será la despedida del elenco de barrio Villa Sarmiento en condición de local en la fase regular. Posteriormente visitará a Ferro, en día y horario a confirmar, por la 34° y última fecha del certamen.

¿como quedo posicionado patronato tras el empate ante san miguel?

¿Cómo quedó posicionado Patronato tras el empate ante San Miguel?

Patronato y San Miguel no se sacaron ventajas.

Patronato igualó sin goles ante San Miguel como visitante y se aferra el Reducido

Nota relacionada: ¿Cómo quedó posicionado Patronato tras el empate ante San Miguel?

El elenco dirigido por Gabriel Gómez buscará efectivizar su clasificación al reducido que otorgará el segundo ascenso a la Liga Profesional de Fútbol 2026. Además procurará inscribir su nombre en la próxima edición de la Copa Argentina.

Almagro, por su parte, tiene la atención centralizada en la pelea por la permanencia. Con 34 unidades el Tricolor se ubica en el 16° escalón, distanciado a dos puntos de Alvarado y a tres de Arsenal, equipos que estarían descendiendo de categoría.

Como se jugará la penúltima fecha de la Primera Nacional

Viernes

22: Gimnasia y Tiro-Atlanta

Sábado

19: Tristán Suárez-Racing

21 (TV): Los Andes-Ferro

Domingo

15.30: Patronato – Almagro

15.30: Alvarado-All Boys

16: Güemes-San Miguel

16: Deportivo Madryn-Arsenal

16.30: Deportivo Maipú-Colegiales

20.30 (TV): San Martín-Quilmes

Patronato Almagro Primera Nacional
Noticias relacionadas
Patronato superó 2 a 1 a San Miguel en el encuentro disputado en el Grella en el marco de la primera rueda. 

Patronato quiere conquistar la batalla de Los Polvornines

Maximiliano Rueda, uno de los sobrevivientes de la victoria de Patronato ante San Miguel en la temporada 2024.

Un escenario donde Patronato sabe lo que es festejar

¿como le fue a patronato con juan pablo loustau como arbitro?

¿Cómo le fue a Patronato con Juan Pablo Loustau como árbitro?

Alan Sosa, figura de Patronato en el empate ante Atlanta

Alan Sosa: "Le devolvimos la ilusión a la gente

Ver comentarios

Lo último

Condenado regresó a la cárcel tras error judicial que lo liberó antes de tiempo

Condenado regresó a la cárcel tras error judicial que lo liberó antes de tiempo

Presentan moción de censura contra Guillermo Francos

Presentan moción de censura contra Guillermo Francos

Rogelio Frigerio dijo que la baja de las retenciones es fundamental para el interior productivo

Rogelio Frigerio dijo que la baja de las retenciones es fundamental para el interior productivo

Ultimo Momento
Condenado regresó a la cárcel tras error judicial que lo liberó antes de tiempo

Condenado regresó a la cárcel tras error judicial que lo liberó antes de tiempo

Presentan moción de censura contra Guillermo Francos

Presentan moción de censura contra Guillermo Francos

Rogelio Frigerio dijo que la baja de las retenciones es fundamental para el interior productivo

Rogelio Frigerio dijo que la baja de las retenciones es fundamental para el interior productivo

En octubre se vivirá una Fiesta Brasilera con Samba Na Esquina

En octubre se vivirá una Fiesta Brasilera con Samba Na Esquina

Se realizó un operativo de donación de órganos y tejidos en Concepción del Uruguay

Se realizó un operativo de donación de órganos y tejidos en Concepción del Uruguay

Policiales
Condenado regresó a la cárcel tras error judicial que lo liberó antes de tiempo

Condenado regresó a la cárcel tras error judicial que lo liberó antes de tiempo

Viale: una niña de 2 años fue atacada por un perro y está internada en estado reservado

Viale: una niña de 2 años fue atacada por un perro y está internada en estado reservado

Investigan el incendio de un camión en Concordia

Investigan el incendio de un camión en Concordia

Promueven medidas para abordar problemas de salud mental de policías

Promueven medidas para abordar problemas de salud mental de policías

Concordia: un hombre fue detenido por masturbarse frente a niños

Concordia: un hombre fue detenido por masturbarse frente a niños

Ovación
Ciclismo: el circuito Pucheta pelea para seguir vivo

Ciclismo: el circuito Pucheta pelea para seguir vivo

Belgrano goleó a Newells y dejó a Fabbiani con un pie afuera

Belgrano goleó a Newell's y dejó a Fabbiani con un pie afuera

Miguel Ángel Russo fue dado de alta

Miguel Ángel Russo fue dado de alta

Ousmane Dembélé ganó el Balón de Oro

Ousmane Dembélé ganó el Balón de Oro

Alan Rollero peleará este jueves en Chile

Alan Rollero peleará este jueves en Chile

La provincia
Rogelio Frigerio dijo que la baja de las retenciones es fundamental para el interior productivo

Rogelio Frigerio dijo que la baja de las retenciones es fundamental para el interior productivo

Se realizó un operativo de donación de órganos y tejidos en Concepción del Uruguay

Se realizó un operativo de donación de órganos y tejidos en Concepción del Uruguay

Realizaron una cirugía ortopédica especial por un caso de maltrato animal

Realizaron una cirugía ortopédica especial por un caso de maltrato animal

Colón volvió a pedir la relocalización del proyecto de la planta de combustibles sintéticos de Uruguay

Colón volvió a pedir la relocalización del proyecto de la planta de combustibles sintéticos de Uruguay

Este martes se acreditan los fondos de las tarjetas sociales

Este martes se acreditan los fondos de las tarjetas sociales

Dejanos tu comentario