Se modificó este martes el horario del encuentro que disputará este fin de semana Patronato en el marco de la 33° fecha del campeonato de la Primera Nacional. El Rojinegro recibirá el domingo a Almagro a partir de las 15.30 en el estadio Grella. El juego había sido programado para las 16.
Se modificó el horario del próximo encuentro de Patronato
Recibirá el domingo a Almagro en el estadio Grella. Patronato buscará la clasificación al Reducido de la Primera Nacional.
Será la despedida del elenco de barrio Villa Sarmiento en condición de local en la fase regular. Posteriormente visitará a Ferro, en día y horario a confirmar, por la 34° y última fecha del certamen.
Nota relacionada: ¿Cómo quedó posicionado Patronato tras el empate ante San Miguel?
El elenco dirigido por Gabriel Gómez buscará efectivizar su clasificación al reducido que otorgará el segundo ascenso a la Liga Profesional de Fútbol 2026. Además procurará inscribir su nombre en la próxima edición de la Copa Argentina.
Almagro, por su parte, tiene la atención centralizada en la pelea por la permanencia. Con 34 unidades el Tricolor se ubica en el 16° escalón, distanciado a dos puntos de Alvarado y a tres de Arsenal, equipos que estarían descendiendo de categoría.
Como se jugará la penúltima fecha de la Primera Nacional
Viernes
22: Gimnasia y Tiro-Atlanta
Sábado
19: Tristán Suárez-Racing
21 (TV): Los Andes-Ferro
Domingo
15.30: Patronato – Almagro
15.30: Alvarado-All Boys
16: Güemes-San Miguel
16: Deportivo Madryn-Arsenal
16.30: Deportivo Maipú-Colegiales
20.30 (TV): San Martín-Quilmes