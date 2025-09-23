Se modificó el horario del próximo encuentro de Patronato

Recibirá el domingo a Almagro en el estadio Grella. Patronato buscará la clasificación al Reducido de la Primera Nacional.

Se modificó este martes el horario del encuentro que disputará este fin de semana Patronato en el marco de la 33° fecha del campeonato de la Primera Nacional. El Rojinegro recibirá el domingo a Almagro a partir de las 15.30 en el estadio Grella. El juego había sido programado para las 16.

Será la despedida del elenco de barrio Villa Sarmiento en condición de local en la fase regular. Posteriormente visitará a Ferro, en día y horario a confirmar, por la 34° y última fecha del certamen.

ℹ️ Cambio de horario para el partido del día domingo ante @almagroficial en el estadio Grella. ➡️ El encuentro se jugará finalmente a las 15.30 horas (estaba programado para las 16) #VamosPatrón ⚫️

Patronato igualó sin goles ante San Miguel como visitante y se aferra el Reducido

El elenco dirigido por Gabriel Gómez buscará efectivizar su clasificación al reducido que otorgará el segundo ascenso a la Liga Profesional de Fútbol 2026. Además procurará inscribir su nombre en la próxima edición de la Copa Argentina.

Almagro, por su parte, tiene la atención centralizada en la pelea por la permanencia. Con 34 unidades el Tricolor se ubica en el 16° escalón, distanciado a dos puntos de Alvarado y a tres de Arsenal, equipos que estarían descendiendo de categoría.

Como se jugará la penúltima fecha de la Primera Nacional

Viernes

22: Gimnasia y Tiro-Atlanta

Sábado

19: Tristán Suárez-Racing

21 (TV): Los Andes-Ferro

Domingo

15.30: Patronato – Almagro

15.30: Alvarado-All Boys

16: Güemes-San Miguel

16: Deportivo Madryn-Arsenal

16.30: Deportivo Maipú-Colegiales

20.30 (TV): San Martín-Quilmes