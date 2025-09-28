Uno Entre Rios | Ovación | Argentina

Argentina debuta ante Cuba en el Mundial Sub 20

Cuba y Argentina se enfrentarán en Valparaiso, Chile este domingo. El partido por el Grupo D se jugará a las 20.

28 de septiembre 2025 · 14:51hs
Argentina hace su presentación ante Chile.

Argentina hace su presentación ante Chile.

La Selección Argentina enfrentará a Cuba por la primera fecha del Grupo D del Mundial Sub 20 de Chile 2025. El partido será el domingo a partir de las 20:00 y se disputará en el Estadio Elías Figueroa Brander, ubicado en Valparaíso.

El conjunto dirigido por Diego Placente llega la cita mundialista con varias bajas de peso: Franco Mastantuono (Real Madrid), Claudio Echeverri (Bayer Leverkusen), Valentín Carboni (Genoa) y Aaron Anselmino (Borussia Dortmund) no fueron cedidos por sus clubes porque la FIFA no los obliga a hacerlo.

Cada vez más difícil de consumir carne vacuna. Leonardo Rafael, presidente de la Cámara de Matarifes, advierte  escenario incierto ante bajo consumo 

Carne: ¿Por qué el asado es más caro en Argentina que en París?

Casi un 10% de los femicidios en Argentina se producen en contexto de narcocriminalidad

Casi un 10% de los femicidios en Argentina se producen en contexto de narcocriminalidad

De todos modos, otros futbolistas que juegan en el exterior sí estarán presentes y ellos son Julio Soler (Bournemouth), Tomás Pérez (Porto), Álvaro Montoro (Botafogo), Mateo Silvetti (Inter Miami) y Gianluca Prestiani (Benfica).

La Albiceleste tuvo muchas dificultades para entrenar con un mismo grupo durante el 2025 y el entrenador lo dejó en claro días atrás: “La Sub 20 no tiene proceso, estamos entrenando faltando ocho o diez jugadores faltando una semana del Mundial. Lo más importantes son los procesos anteriores, que la mayoría venga y te de la solidez de un equipo que ya se conoce”. Sin embargo, Argentina irá en busca de llegar lo más lejos posible.

Por su parte, Cuba consiguió la clasificación tras vencer a Honduras en el torneo premundial de la CONCACAF disputado en agosto de 2024, y jugará la cita mundialista por segunda vez en su historia intentando mejorar lo hecho en 2013, edición de la que se despidió en fase de grupos tras perder todos sus partidos.

El probable once inicial de la Selección Argentina vs. Cuba, por el Mundial Sub 20

Santino Barbi; Dylan Gorosito, Santiago Fernández, Tobías Ramírez, Juan Villalba; Milton Delgado, Valentino Acuña; Maher Carrizo, Álvaro Montoro, Ian Subiabre y Alejo Sarco. DT: Diego Placente.

La posible formación de Cuba vs. Selección Argentina, por el Mundial Sub 20

Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas confirme el armado. DT: Pedro Pablo Pereira.

Argentina Cuba Selección Argentina Diego Placente preselección argentina
Noticias relacionadas
River perdió en Brasil.

River Plate perdió contra Palmeiras y quedó afuera de la Libertadores

Obligado a sumar, Mariano Werner correrá en San Nicolás, un circuito que lo entusiasma

Obligado a sumar, Mariano Werner correrá en San Nicolás, un circuito que lo entusiasma

La Cámara Federal porteña confirmó la decisión de someter a un juicio en ausencia en Argentina a los ciudadanos iraníes por el atentado en AMIA

AMIA: confirman juicio en ausencia para iraníes prófugos

financial times publico fuertes criticas al plan de milei

Financial Times publicó fuertes críticas al plan de Milei

Ver comentarios

Lo último

Emilia Mernes emocionó a Nogoyá, su pueblo natal, con un mensaje muy especial

Emilia Mernes emocionó a Nogoyá, su pueblo natal, con un mensaje muy especial

Patronato y Almagro empatan sin goles en barrio Villa Sarmiento

Patronato y Almagro empatan sin goles en barrio Villa Sarmiento

Aerolíneas Argentinas lanzó un plan para pagar pasajes en cuotas sin interés en vuelos nacionales

Aerolíneas Argentinas lanzó un plan para pagar pasajes en cuotas sin interés en vuelos nacionales

Ultimo Momento
Emilia Mernes emocionó a Nogoyá, su pueblo natal, con un mensaje muy especial

Emilia Mernes emocionó a Nogoyá, su pueblo natal, con un mensaje muy especial

Patronato y Almagro empatan sin goles en barrio Villa Sarmiento

Patronato y Almagro empatan sin goles en barrio Villa Sarmiento

Aerolíneas Argentinas lanzó un plan para pagar pasajes en cuotas sin interés en vuelos nacionales

Aerolíneas Argentinas lanzó un plan para pagar pasajes en cuotas sin interés en vuelos nacionales

Sólo 3 de 10 argentinos están satisfechos con el rumbo político económico

Sólo 3 de 10 argentinos están satisfechos con el rumbo político económico

Argentina debuta ante Cuba en el Mundial Sub 20

Argentina debuta ante Cuba en el Mundial Sub 20

Policiales
Vuelco en Basavilbaso con tres adolescentes heridos

Vuelco en Basavilbaso con tres adolescentes heridos

Concordia: hospitalizaron a un hombre apuñalado

Concordia: hospitalizaron a un hombre apuñalado

Piedras Blancas: marchan por Justicia para joven abusada

Piedras Blancas: marchan por Justicia para joven abusada

Pavón será nuevamente juzgado como coautor del femicidio de Micaela García

Pavón será nuevamente juzgado como coautor del femicidio de Micaela García

Choque fatal en Concordia: confirman que joven imputado manejaba ebrio y drogado

Choque fatal en Concordia: confirman que joven imputado manejaba ebrio y drogado

Ovación
Dueño de casa y de la pista: Mariano Werner ganó en Paraná

Dueño de casa y de la pista: Mariano Werner ganó en Paraná

Turismo Carretera 2000: Braian Quevedo ganó en Paraná

Turismo Carretera 2000: Braian Quevedo ganó en Paraná

El legado de Juan Cruz Mathé sigue vivo en cada rincón del CAE

El legado de Juan Cruz Mathé sigue vivo en cada rincón del CAE

Argentina debuta ante Cuba en el Mundial Sub 20

Argentina debuta ante Cuba en el Mundial Sub 20

Boca Juniors perdió ante Defensa y quedó afuera de la zona de clasificación a la Libertadores

Boca Juniors perdió ante Defensa y quedó afuera de la zona de clasificación a la Libertadores

La provincia
Paraná: renovaron la plaza Héroes de Malvinas

Paraná: renovaron la plaza Héroes de Malvinas

Oscar Basa: un referente turístico de Paraná y la región

Oscar Basa: un referente turístico de Paraná y la región

Valentina Cottonaro: la cerámica como un emprendimiento

Valentina Cottonaro: la cerámica como un emprendimiento

Boleta Única de Papel para renovar bancas en el Congreso

Boleta Única de Papel para renovar bancas en el Congreso

Gualeguaychú: marcha, flores al río y pedido de justicia para Lara, Brenda y Morena

Gualeguaychú: marcha, flores al río y pedido de justicia para Lara, Brenda y Morena

Dejanos tu comentario