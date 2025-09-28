Argentina debuta ante Cuba en el Mundial Sub 20

Cuba y Argentina se enfrentarán en Valparaiso, Chile este domingo. El partido por el Grupo D se jugará a las 20.

La Selección Argentina enfrentará a Cuba por la primera fecha del Grupo D del Mundial Sub 20 de Chile 2025 . El partido será el domingo a partir de las 20:00 y se disputará en el Estadio Elías Figueroa Brander , ubicado en Valparaíso .

El conjunto dirigido por Diego Placente llega la cita mundialista con varias bajas de peso: Franco Mastantuono (Real Madrid), Claudio Echeverri (Bayer Leverkusen), Valentín Carboni (Genoa) y Aaron Anselmino (Borussia Dortmund) no fueron cedidos por sus clubes porque la FIFA no los obliga a hacerlo.

Casi un 10% de los femicidios en Argentina se producen en contexto de narcocriminalidad

Carne: ¿Por qué el asado es más caro en Argentina que en París?

De todos modos, otros futbolistas que juegan en el exterior sí estarán presentes y ellos son Julio Soler (Bournemouth), Tomás Pérez (Porto), Álvaro Montoro (Botafogo), Mateo Silvetti (Inter Miami) y Gianluca Prestiani (Benfica).

La Albiceleste tuvo muchas dificultades para entrenar con un mismo grupo durante el 2025 y el entrenador lo dejó en claro días atrás: “La Sub 20 no tiene proceso, estamos entrenando faltando ocho o diez jugadores faltando una semana del Mundial. Lo más importantes son los procesos anteriores, que la mayoría venga y te de la solidez de un equipo que ya se conoce”. Sin embargo, Argentina irá en busca de llegar lo más lejos posible.

Por su parte, Cuba consiguió la clasificación tras vencer a Honduras en el torneo premundial de la CONCACAF disputado en agosto de 2024, y jugará la cita mundialista por segunda vez en su historia intentando mejorar lo hecho en 2013, edición de la que se despidió en fase de grupos tras perder todos sus partidos.

El probable once inicial de la Selección Argentina vs. Cuba, por el Mundial Sub 20

Santino Barbi; Dylan Gorosito, Santiago Fernández, Tobías Ramírez, Juan Villalba; Milton Delgado, Valentino Acuña; Maher Carrizo, Álvaro Montoro, Ian Subiabre y Alejo Sarco. DT: Diego Placente.

La posible formación de Cuba vs. Selección Argentina, por el Mundial Sub 20

Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas confirme el armado. DT: Pedro Pablo Pereira.