16 años después, Black Eyed Peas volvió a Argentina

Black Eyed Peas: Will.i.am, apl.de.ap, Taboo y J. Rey Soul repasaron más de dos décadas de éxitos en una noche inolvidable en el Movistar Arena

Después de 16 años, Black Eyed Peas regresó al país para repasar más de dos décadas de éxitos. Will.i.am, apl.de.ap, Taboo y J. Rey Soul ofrecieron un show que atravesó el pop, el hip hop, la electrónica y los ritmos latinos.

Buenos Aires volvió a bailar al ritmo de Black Eyed Peas. El sábado por la noche, el grupo se reencontró con el público argentino en el Movistar Arena, después de 16 años de espera. Will.i.am, apl.de.ap y Taboo, junto a J. Rey Soul, llegaron en el marco del Black Eyed Peas Summer Tour, con un espectáculo producido por DF Entertainment.

La última presentación en Argentina había sido en 2010, durante el The E.N.D. World Tour, cuando todavía formaba parte del grupo Fergie. Desde entonces, la banda atravesó cambios en su formación y una nueva etapa artística marcada por los ritmos latinos y las colaboraciones con artistas como J Balvin, Shakira, Maluma, Daddy Yankee, Anitta y David Guetta.

Pasadas las 21, el grupo apareció en escena con “Let's Get It Started” y “Boom Boom Pow”, dos clásicos que pusieron al público de pie desde el comienzo. El repertorio continuó con “Rock That Body”, “RITMO (Bad Boys for Life)”, “MAMACITA”, “Bebot”, “Pump It”, “GIRL LIKE ME” y “Don't Stop the Party”, en un recorrido que conectó distintas épocas de la banda sin perder intensidad.

También hubo espacio para la carrera solista de Will.i.am, con “#thatPower” y “Scream & Shout”. En el tramo final llegaron “The Time (Dirty Bit)” y “Where Is the Love?”, que fue cantada por miles de personas. Después de 16 años, Black Eyed Peas volvió a encontrarse con el público argentino y confirmó que, pese a los cambios y al paso del tiempo, sus canciones todavía tienen el poder de convertir un estadio en una gran pista de baile.