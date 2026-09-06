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Franco Colapito quedó 9° tras el despiste, tras pelear la punta

Fórmula 1: de pelear por la punta a despistarse. Colapinto remontó 7 puestos y terminó 9° en el gran premio de Monza, Italia

6 de septiembre 2026 · 12:50hs
Fórmula 1: de pelear por la punta a despistarse. Colapinto remontó 7 puestos y terminó 9° en el gran premio de Monza

Fórmula 1: de pelear por la punta a despistarse. Colapinto remontó 7 puestos y terminó 9° en el gran premio de Monza, Italia

El piloto argentino de Fórmula 1, Franco Colapinto terminó el gran premio de Monza (Italia) en el puesto noveno, tras largar decimo, quedar en tercero y despistar y quedar 16. En total remontó siete lugares, una gran remontada.

Kimi Antonelli se convirtó en el primer piloto italiano en ganar el Gran Premio de Italia desde 1966. Largó 19°, hizo la heróica y ganó en Monza. Gasly terminó 7° y Colapinto 9°.

Franco Colapinto y Pierre Gasly.

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El argentino buscará meterse dentro de los 10 de adelante en la clasificación. (Foto Gentileza Juan Iribarren)

Franco Colapinto quedó 11° en los ensayos de Monza

Franco Colapinto estuvo a poco de vivir una carrera completamente distinta en Monza. El argentino tenía un Alpine competitivo, había largado séptimo y, después de un comienzo en el que todo se le fue acomodando, llegó a quedar tercero en el relanzamiento.

Pero una maniobra demasiado al límite lo mandó fuera de pista, lo dejó en el 16° lugar y pareció condenarlo a una carrera en la que sólo quedaba intentar recuperar terreno. Sin embargo, el argentino no se cayó: se sacó el despiste de la cabeza, empezó a superar rivales uno detrás de otro y terminó noveno, con dos puntos y la sensación de que tenía auto para mucho más.

Franco Colapinto Monza Fórmula 1 Alpine
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