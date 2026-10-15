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Patronato, con un interrogante para visitar al líder

El DT de Patronato, Marcelo Fuentes, planteó un interrogante en el armado del 11 inicial que el sábado enfrentará a Tristán Suárez.

15 de octubre 2026 · 11:55hs
Juan Salas podría ingresar en el 11 de Patronato.

Prensa Patronato

Juan Salas podría ingresar en el 11 de Patronato.

La victoria que consiguió Patronato el pasado domingo ante Güemes de Santiago del Estero no dejó secuelas. El Rojinegro no sufrió bajas por lesión ni suspensión y, además, recuperó a Alejo Miró, quien volvió a estar a disposición después de 45 días de ausencia por un problema renal.

Este panorama le brinda a Marcelo Fuentes la posibilidad de repetir la formación. Sin embargo, el entrenador analiza una variante en el frente de ataque de cara al compromiso del sábado ante Tristán Suárez, en el estadio 20 de Octubre de Ezeiza.

Nota relacionada: Ezeiza, una sede donde Patronato ganó más de lo que perdió

Fuentes sorprendió el último fin de semana al incluir a Tomás Attis en la ofensiva y retrasar a Franco Soldano a la línea de volantes. En el complemento, el DT reemplazó al exdelantero de Sportivo Belgrano de San Francisco por Gonzalo Salega, mientras que Soldano continuó ubicado sobre el carril derecho.

De cara al próximo desafío, Marcelo Fuentes evalúa una variante ofensiva. El entrenador analiza adelantar a Franco Soldano para que conforme la dupla de ataque junto a Renzo Reynaga y devolverle la titularidad a Juan Salas, quien se sumaría a la línea de volantes. De esta manera, el Rojinegro modificaría su estructura en ataque para visitar al líder de la Zona B.

La probable de Patronato para visitar a Tristán Suárez

De concretarse esta modificación, una probable formación de Patronato para visitar al Lechero sería: Alan Sosa; Maximiliano Rueda, Franco Meritello, Fernando Evangelista y Santiago Piccioni; Juan Salas, Augusto Picco, Juan Barinaga y Valentín Pereyra; Franco Soldano y Renzo Reynaga.

El encuentro entre el Santo y Tristán Suárez se disputará el sábado, desde las 16.30, en Ezeiza, por la 34ª fecha de la Zona B del campeonato de la Primera Nacional.

Patronato Tristán Suárez Primera Nacional
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