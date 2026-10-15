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APB: Ciclista y Patronato festejaron en su casa

El Verde derrotó a San Martín 70 a 61 en la continuidad de la décima semana de competencia del Clausura de la APB. El Santo venció 71 a 67 a Rowing.

15 de octubre 2026 · 13:01hs
APB: Ciclista y Patronato festejaron en su casa

Prensa Club Ciclista Paraná

Con la disputa de dos encuentros continuó el desarrollo de la décima semana de competencia del Torneo Clausura de Primera A que organiza la Asociación Paranaense de Básquet (APB). Ciclista y Patronato capitalizaron la localía al celebrar sendas victorias.

En el estadio Juan Baglietto el Verde de calle Santiago del Estero superó 70 a 61 a San Martín. En un partido parejo y sin grandes diferencias, fue el dueño de casa quien manejó el trámite y siempre estuvo al frente en el resultado. El tablero estuvo abierto con el 62 a 55 a algo más de 3 minutos del final. No obstante, Ciclista apretó el acelerador y con su jerarquía cerró el pleito a su favor.

Alejo García con 14 unidades fue el goleador de Ciclista, mientras que Santiago Favrat con 12 tantos el máximo anotador de la visita.

En un duelo caliente, cerrado y muy peleado, Patronato volvió al festejo al vencer a Rowing 71 a 67. El Rojinegro fue más regular a lo largo de la noche, pero la visita se las ingenió para ilusionarse con el triunfo.

El partido se definió a lo último. Patronato ganaba 65 a 62 a 1 minuto 10 de la chicharra y 67 a 64 a 40 segundos. Un doble de Federico Saibene y dos libres de Matías Zurdo le dieron la victoria al Santo. Justamente, Saibene y Zurdo totalizaron 13 puntos cada uno y fueron goleadores del ganador. En Rowing, Emiliano González con 16 tantos fuer el artillero, indicó Paraná Deportes

Como sigue la décima semana de competencia en la APB

Olimpia recibirá este viernes desde las 21.30 a Estudiantes en el estadio Humberto Pietranera. A la misma hora Ciclista se medirá ante Sionista en el Juan Baglietto. Estos dos juegos se disputarán, además, en el marco de la Liga Provincial, Zona C.

Posiciones del Torneo Clausura

Olimpia 17 (7-3)

Recreativo 14 (7-0)

Quique 13 (5-3)

Estudiantes 13 (4-5)

Sionista 12 (6-0)

Ciclista 13 (5-3)

Paracao 10 (3-4)

Talleres 10 (2-6)

Rowing 10 (3-4)

Patronato 10 (2-6)

Unión 8 (1-6)

San Martín 8 (1-6)

APB Torneo Clausura Ciclista Patronato
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