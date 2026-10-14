Monsón Brizuela, un árbitro con números negativos para Patronato

Dirigió a Patronato en nueve ocasiones con una victoria y cinco derrotas del Rojinegro. Será el árbitro de la visita del Santo a Tristán Suárez.

Gastón Monsón Brizuela será el árbitro del encuentro que disputará Patronato el próximo sábado ante Tristán Suárez en el estadio 20 de octubre. Este juego, correspondiente a la 34° fecha del campeonato de la Primera Nacional, Zona B, fue programado para el sábado a partir de las 16.30.

El colegiado estará acompañado por los jueces asistentes Lucas Germanotta y Gerardo Lencina. El rol de cuarto árbitro será para Nicolás Kresta.

Números negativos para Patronato

Monsón Brizuela comenzó a tener contacto en la temporada 2023, año en el que el conjunto de barrio Villa Sarmiento retornó al ámbito del ascenso tras siete año compitiendo en Primera División.

En las últimas cuatro temporadas el colegiado impartió justicia en nueve encuentros que protagonizó Patronato. Los registros son negativos para el elenco de barrio Villa Sarmiento: cinco derrotas, una victoria y tres empate.

A continuación el detalle de encuentros que disputó el Rojinegro bajo el arbitraje de Monsón Brizuela.

3 de junio de 2023: Agropecuario 2 – Patronato 1

20 de agosto de 2023: Patronato 1 – Defensores de Belgrano 1

31 de marzo de 2024: Patronato 1 – Deportivo Maipú 2

28 de julio de 2024: Patronato 1 – Alvarado 3

6 de octubre de 2024: Patronato 0 – San Martín (Tucumán) 1

15 de febrero de 2025: Güemes 1 - Patronato 1

8 de abril de 2025: Patronato 3 – All Boys 1

3 de marzo de 2026: Atlanta 0 – Patronato 0

7 de junio de 2026: Agropecuario 1 – Patronato 1

Las polémicas que protagonizó Monsón Brizuela

El colegiado protagonizó una gran polémica en el encuentro que disputaron Gimnasia y Tiro de Salta y Deportivo Maipú de Mendoza por la fecha 22 de la presente temporada. En dicho juego Monsón Brizuela cobró penal para el Albo.

Nahuel Galarzi, arquero del Botellero, desvió el remate ejecutado por Lautaro Gordillo. El juez ordenó repertir la maniobra al considerar que el uno se había adelantado antes del disparo. En la segunda oportunidad el delantero no falló.

La determinación desató el reclamo furioso del equipo mendocino. A Monzón Brizuela no le tembló el pulso para mostrar la roja: expulsó primero a Matías Viguet por exceso verbal y, segundos después, le mostró la tarjeta al capitán Enzo Pérez, quien realizó un gesto con la mano insinuando un "robo".

En julio de 2025 ocurrió un episodio de similar durante el partido disputado entre Gimnasia de Mendoza y Temperley. En aquella ocasión, la sanción de un escandaloso fuera de juego inexistente en contra del Gasolero derivó en dejarlo afuera de los campos de juego durante la jornada posterior.

Programa de la fecha 34 de la Primera Nacional, Zona B

Viernes

21: Atlético Rafaela – Quilmes

Árbitro: Maximiliano Manduca

22: Gimnasia y Tiro Atlanta

Árbitro: Fernando Echenique

Sábado

14.30: Chacarita – Deportivo Maipú

Árbitro: Gonzalo Pereira

15: Agropecuario – Colegiales

Árbitro: Pablo Giménez

16.30: Tristán Suárez – Patronato

Árbitro: Gastón Monson Brizuela

Domingo

15.30: Nueva Chicago - Gimnasia Jujuy

Árbitro: Juan Pablo Loustau

17: Güemes - Almagro

Árbitro: Joaquín Gil

18: San Martín (San Juan) - Temperley

Árbitro: Felipe Viola

18.30: San Martín (Tucumán) - Midland

Árbitro: Nelson Sosa