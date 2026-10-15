En las primeras horas de este jueves, un auto chocó contra el guardarraíl y volcó en el cruce de las rutas provinciales 39 y 20, cerca del complejo termal de Basavilbaso.
Volcó un auto en el cruce de las rutas 39 y 20 cerca de Basavilbaso
Un hombre resultó con contusiones tras chocar contra un guardarraíl y volcar en el cruce de las rutas 39 y 20, cerca de Basavilbaso.
15 de octubre 2026 · 08:55hs
Según las primeras informaciones, el conductor habría perdido el control del vehículo en medio de una espesa niebla que afectaba la visibilidad.
El hombre sufrió contusiones y permanece en observación en el hospital de Basavilbaso, fuera de peligro.
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Se trata de un empleado de una empresa de Concepción del Uruguay que viajaba hacia una localidad del departamento Tala.