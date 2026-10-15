Volcó un auto en el cruce de las rutas 39 y 20 cerca de Basavilbaso

Un hombre resultó con contusiones tras chocar contra un guardarraíl y volcar en el cruce de las rutas 39 y 20, cerca de Basavilbaso.

En las primeras horas de este jueves, un auto chocó contra el guardarraíl y volcó en el cruce de las rutas provinciales 39 y 20, cerca del complejo termal de Basavilbaso.

Según las primeras informaciones, el conductor habría perdido el control del vehículo en medio de una espesa niebla que afectaba la visibilidad.

El hombre sufrió contusiones y permanece en observación en el hospital de Basavilbaso, fuera de peligro.

Se trata de un empleado de una empresa de Concepción del Uruguay que viajaba hacia una localidad del departamento Tala.