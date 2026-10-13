Patronato va por su sábado de gloria

Un triunfo ante Tristán Suárez y una derrota de Chacarita ante Deportivo Maipú decretará la permanencia de Patronato en la Primera Nacional.

Los resultados modifican constantemente el estado de ánimo. El Pueblo Rojinegro vivió una semana de tensión tras la derrota que Patronato sufrió ante Chacarita en Villa Maipú. Ese resultado adverso redujo el margen de error del representante entrerriano en la pelea por la permanencia en la Primera Nacional.

Sin embargo, días después, el escenario cambió por completo. El Funebrero, que tenía la posibilidad de superar al Santo en las posiciones, desperdició la oportunidad al caer por 2 a 1 en su visita a Almagro, en uno de los adelantos de la 33ª fecha de la Zona A. El resultado fue celebrado en barrio Villa Sarmiento, ya que le permitió a Patronato llegar al cierre de la jornada sin riesgo de caer en la zona roja.

El traspié de uno de sus rivales directos aportó tranquilidad y, además, le abrió al conjunto dirigido por Marcelo Fuentes la posibilidad de recuperar el terreno perdido en la fecha anterior. El hincha, fiel a su estilo, acompañó y respaldó al equipo desde la previa, con un banderazo para recibir a la delegación que arribó al estadio Grella para afrontar el desafío ante Güemes de Santiago del Estero.

Dentro del campo de juego, el Rojinegro fue claro dominador y generó un sinfín de situaciones. Sin embargo, no logró traducir esa superioridad en el marcador durante la etapa inicial. El aliento desde las tribunas no decayó y la explosión llegó a los 65 minutos, cuando Hernán Rivero rompió el cero. El desahogo fue total cuando Gonzalo Salega selló la victoria entrerriana sobre el Gaucho y sentenció el descenso del conjunto santiagueño.

Hernán Rivero marcó el primer gol de Patronato en el Grella. Prensa Patronato.

Mientras el Pueblo Rojinegro se retiraba del Grella celebrando el triunfo, desde territorio bonaerense llegó otra buena noticia: Nueva Chicago cayó por 2 a 1 en su visita a Temperley. Ese resultado le permitió a Patronato escalar una posición y ampliar su margen en la lucha por la permanencia.

De esta manera, la angustia que atravesó el mundo Patronato mutó en desahogo. La permanencia está al alcance de la mano y depende de lo que haga el propio equipo, aunque también hay resultados ajenos que pueden acelerar la definición. En este contexto, el Santo buscará asegurar su continuidad en la categoría y guardar la calculadora en un cajón para la próxima temporada, con la ilusión de hacer cuentas por objetivos más ambiciosos.

Como sigue la pelea por la permanencia

Consumado el descenso de Güemes, resta definir cuál será el segundo equipo de la Zona B que se despedirá de la divisional. Cuando quedan nueve puntos en disputa para el cierre de la fase regular, el elenco de barrio Villa Sarmiento le sacó cuatro unidades de ventaja a Chacarita, que hoy estaría perdiendo la categoría.

Patronato podrá espantar definitivamente el fantasma del descenso este fin de semana. Para conseguirlo, deberá superar a Tristán Suárez y esperar una nueva derrota del Funebrero.

La visita del Rojinegro al Lechero se disputará el sábado, desde las 15.30, en el estadio 20 de Octubre. El equipo dirigido por José María Martínez, ex-asistente de Diego Armando Maradona durante su paso por Dorados de Sinaloa, registra números positivos en condición de local: ganó ocho de los 16 partidos que disputó en Ezeiza, empató siete y perdió solamente uno.

Patronato, por su parte, celebró tres victorias en cinco presentaciones en la cancha del Lechero. En la temporada 2012/13 derrotó por 2 a 1 a Deportivo Merlo y se impuso por idéntico resultado ante Almirante Brown. Más recientemente, en la edición 2024 de la Primera Nacional, venció por 1 a 0 al propio Tristán Suárez.

Una hora antes del inicio del encuentro en Ezeiza comenzará el partido que protagonizarán Chacarita y Deportivo Maipú de Mendoza en Villa Maipú. El Funebrero necesitará sumar al menos un punto para impedir que Patronato asegure la permanencia este fin de semana. Un empate o una victoria del conjunto dirigido por Sergio Rondina postergará la definición y mantendrá abierta la pelea por la continuidad en la segunda categoría del fútbol argentino.

Si Chacarita suma en esta jornada, Patronato deberá ganar dos de los tres partidos que le quedan para evitar el descenso al Torneo Federal. Si el Santo consigue apenas tres de los nueve puntos en juego, obligará al Funebrero a ganar sus tres compromisos restantes para tener chances de superarlo.

En cambio, si el Rojinegro cosecha dos puntos en el tramo final, Chacarita necesitará ganar los tres encuentros para forzar un desempate ante el representante entrerriano. También existe la posibilidad de que se dé esa combinación y ambos equipos aseguren su permanencia. Para que eso ocurra, Nueva Chicago, otro de los involucrados en la lucha, deberá sumar menos de tres puntos. En la última jornada, el Torito visitará precisamente a Chacarita.

Quilmes, Almagro, Agropecuario de Carlos Casares y Atlético de Rafaela son los otros equipos que todavía no aseguraron matemáticamente su continuidad en la categoría. Una victoria este fin de semana les permitirá dar un paso importante para despejar el riesgo de descenso. Además, el triunfo mantendrá vivas las aspiraciones de Tristán Suárez y de Atlético de Rafaela de llegar a las últimas dos jornadas con posibilidades matemáticas de ingresar al Reducido, que otorgará el segundo ascenso a la Liga Profesional 2027.

Programa de la 34° fecha de la Primera Nacional, Zona B

Viernes

21: Atlético Rafaela - Quilmes

22: Gimnasia y Tiro (Salta) - Atlanta

Sábado

14.30: Chacarita – Deportivo Maipú (Mendoza)

15: Agropecuario (Carlos Casares) – Colegiales

15: Tristán Suárez – Patronato

Domingo

15.30: Nueva Chicago - Gimnasia (Jujuy)

17: Güemes (Santiago del Estero) - Almagro

18: San Martín (San Juan) - Temperley

18.30: San Martín (Tucumán) - Midland