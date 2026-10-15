El papa León XIV continúa con su evolución "según lo previsto" por los médicos

La radiografía confirmó la buena recuperación del pulmón operado. El Vaticano asegura que el pontífice retomó sus actividades y camina por su habitación

El Papa León XIV continúa con su recuperación tras ser sometido a una intervención quirúrgica

El papa León XIV evoluciona favorablemente tras la cirugía pulmonar a la que se sometió el martes en el hospital Gemelli de Roma. El Vaticano informó este jueves que los controles médicos arrojaron resultados normales y que la radiografía de tórax confirmó la buena recuperación del pulmón operado.

El pontífice pasó bien la noche, retomó su alimentación habitual y comenzó a caminar por su habitación. Además, realizó ejercicios de fisioterapia respiratoria y motriz como parte de su recuperación.

"El pulmón operado muestra una buena recuperación", señalaron el médico personal del Papa, Luigi Carbone, y el jefe del equipo quirúrgico, Stefano Margaritora, en un comunicado difundido por la oficina de prensa del Vaticano.

Los profesionales también destacaron que "la evolución sigue según lo previsto". Los médicos señalaron que los controles de rutina no detectaron complicaciones y que la recuperación posoperatoria avanza con normalidad.

El director de la Oficina de Prensa del Vaticano, Matteo Bruni, confirmó que el Papa volvió a realizar algunas de sus actividades cotidianas durante la internación: "El Papa ha retomado sus labores". Según detalló, León XIV concelebró la misa matutina en un espacio acondicionado en el décimo piso del hospital Gemelli.

Cómo continúa la recuperación del papa León XIV

El martes, León XIV se sometió a una intervención quirúrgica en el Policlínico Gemelli de Roma para tratar un adenocarcinoma pulmonar. Durante la operación, el equipo médico le extirpó el lóbulo inferior del pulmón derecho.

El informe médico difundido el miércoles indicó que los análisis de sangre y la radiografía de tórax presentaron valores dentro de los parámetros esperados para el tipo de cirugía que recibió.

El Vaticano prevé que León XIV permanezca internado durante aproximadamente una semana. Sin embargo, la duración de la hospitalización dependerá de su evolución clínica y de las indicaciones del equipo médico.

Por el momento, el Vaticano canceló los compromisos oficiales del pontífice hasta el 20 de octubre. Todavía no confirmó si León XIV mantendrá su gira apostólica prevista por Sudamérica para noviembre. La agenda dependerá de cómo avance su recuperación durante los próximos días.