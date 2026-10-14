Ezeiza, una sede donde Patronato ganó más de lo que perdió

Ezeiza será la próxima estación de Patronato. Se presentará el sábado en el sudeste del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde visitará a Tristán Suárez, líder de la Zona B. El encuentro, correspondiente a la 34ª fecha de la Primera Nacional, se disputará desde las 16.30 en el estadio 20 de Octubre.

Será la sexta presentación del elenco de barrio Villa Sarmiento en ese escenario, aunque apenas la tercera vez que se enfrentará allí con el dueño de casa. En sus anteriores visitas al estadio del Lechero, el Santo cosechó más victorias que derrotas: celebró tres triunfos y sufrió dos caídas.

Primeros pasos en Ezeiza

Los primeros tres partidos de Patronato en Ezeiza se produjeron durante la temporada 2011/12. En el marco de la última fecha del campeonato, el Rojinegro, que venía de sorprender al país tras derrotar en apenas cinco días a Rosario Central y River Plate en el estadio de Colón de Santa Fe, visitó a Chacarita en el 20 de Octubre.

Aquella vez, el triunfo quedó en manos del Funebrero, que se impuso por 3 a 0. La victoria le permitió evitar el descenso directo, aunque semanas después perdió la categoría al caer frente a Nueva Chicago en la promoción.

En la temporada siguiente, el conjunto entrerriano disputó otros dos encuentros en la cancha de Tristán Suárez, aunque ninguno de ellos frente al dueño de casa, que por entonces competía en la Primera B Metropolitana. En ambas ocasiones, Patronato se quedó con los tres puntos.

El Rojinegro derrotó por 2 a 1 a Deportivo Merlo en un partido disputado por la mañana y a puertas cerradas. El desarrollo comenzó favorable para el Charro, que abrió el marcador por intermedio de Fernando Lorefice. Sin embargo, la visita revirtió el resultado con los tantos de Ignacio Bogino y Sergio Blanco.

El 17 de junio de 2014, Patronato cerró la temporada en ese mismo escenario frente a Almirante Brown. Por segunda vez, el Santo se impuso por 2 a 1 en el 20 de Octubre. Jonatan Zacarías puso en ventaja a la Fragata, pero Gastón Rossi y Sergio Chitero dieron vuelta el marcador.

Sergio Chitero, autor de uno de los goles de una de las victorias de Patronato en Ezeiza.

Los cruces con Tristán Suárez en el estadio 20 de octubre

El primer antecedente del Santo frente a Tristán Suárez en Ezeiza se registró en la temporada 2024 de la Primera Nacional. El equipo, dirigido en aquel entonces por Walter Perazzo, consiguió su primera victoria del año al imponerse por 1 a 0 gracias al gol de Arnaldo González.

En la última presentación del Rojinegro en Ezeiza se terminó una racha de tres triunfos consecutivos. El 1 de marzo de 2025, el Lechero derrotó por 2 a 0 al conjunto entrerriano. Álvaro Veliez abrió el marcador en la etapa inicial y, en el complemento, Alexander Sosa estableció el resultado definitivo.

El sábado, Patronato escribirá un nuevo capítulo de su historia en el estadio 20 de Octubre. El Rojinegro intentará prolongar sus buenos antecedentes en Ezeiza para quedar a un paso de asegurar su permanencia en la categoría y, al mismo tiempo, cortar una racha de 11 partidos sin victorias como visitante en el año. Una victoria tendría un valor doble para el Santo: fortalecería sus chances de continuar en la Primera Nacional y complicaría las aspiraciones de Tristán Suárez, que busca clasificarse a la final por el primer ascenso.