La escuela Carolina Tobar García celebra la inclusión con una fiesta de disfraces inspirada en los 80

La escuela integral de Paraná invita a toda la comunidad a participar de una noche de música, baile, colores flúor y creatividad. Será el viernes 23, de 20 a 23

La Escuela Integral N° 3 Carolina Tobar García de Paraná realizará el viernes 23 una nueva fiesta de disfraces abierta a toda la comunidad. Con una temática inspirada en los años 80, colores flúor y música de distintas épocas, la propuesta se desarrollará de 20 a 23 en la sede ubicada en la intersección de calles Azcuénaga y De la Torre y Vera, en el marco de las actividades por el mes de la inclusión.

La iniciativa invita a estudiantes, familias, amigos y vecinos a compartir una noche diferente, con baile, juegos y un desfile de disfraces. No es necesario tener un vínculo previo con la institución para participar: la convocatoria está dirigida a personas de todas las edades que quieran sumarse, divertirse y formar parte de una celebración que busca promover el encuentro y la participación.

“Volver a los 80 un ratito y divertirnos, jugar”, resumió Guadalupe Pellegrini, docente de Arte del turno tarde, al explicar el espíritu de una actividad que combina recreación, creatividad y trabajo educativo.

Los preparativos ya forman parte de la actividad cotidiana de los estudiantes. Desde el área de Arte trabajan en la elaboración de decoraciones, accesorios y elementos vinculados con la estética de los años 80, con especial protagonismo de los colores flúor y los diseños característicos de aquella época.

Pellegrini contó a UNO que los gurises están entusiasmados con la propuesta, aunque se trate de una década que no vivieron. La posibilidad de disfrazarse, jugar y explorar otros roles despierta su interés y les permite involucrarse activamente en la organización.

La escuela integral N° 3 Carolina Tobar García tiene 60 años de historia

En ese proceso, los estudiantes también aportan sus propios gustos e ideas. Así, junto con los colores llamativos y las referencias a los años 80, aparecen dibujos de superhéroes y personajes más actuales. Esa combinación refleja la impronta personal que cada uno incorpora a los trabajos.

La preparación de la fiesta se convierte, de esta manera, en una experiencia colectiva en la que el arte funciona como una herramienta para expresarse, crear y participar. Los estudiantes no son solamente destinatarios de una actividad recreativa, sino protagonistas de una propuesta que también requiere planificación, colaboración y compromiso.

Desfile, música y premios

Durante la fiesta habrá música de los años 80 y canciones actuales, además de un desfile de disfraces para quienes quieran mostrar sus producciones. La organización entregará premios al mejor disfraz individual y al mejor grupal, por lo que también se invita a participar con amigos o familiares y preparar una propuesta compartida.

La consigna es recuperar la estética de una década reconocida por sus peinados voluminosos, vestimentas llamativas y colores intensos, sin dejar de lado la libertad de cada participante para crear su propio personaje.

Las entradas anticipadas tienen un valor de 2.000 pesos y pueden adquirirse en la escuela, de 8 a 17. También es posible reservarlas a través del WhatsApp: 343-4403423. En la puerta, el día del evento, costarán 3.000 pesos.

La convocatoria está abierta a niños, jóvenes y adultos, tanto a quienes forman parte de la comunidad educativa como a quienes quieran acercarse por primera vez. La idea es que la fiesta sea una oportunidad para encontrarse, bailar y disfrutar, pero también para conocer el trabajo que se desarrolla en la escuela.

Una extensa trayectoria

Por otra parte, la docente mencionó que la celebración tendrá un significado especial para la institución, que este año cumplió 60 años de trayectoria. A lo largo de estas seis décadas, la Escuela Integral N° 3 Carolina Tobar García construyó una identidad vinculada con la educación, el acompañamiento y la formación de sus estudiantes.

Actualmente, concurren alrededor de un centenar de alumnos entre los turnos mañana y tarde, según estimó Pellegrini. La vida institucional comprende distintas propuestas educativas y experiencias de formación laboral que buscan ampliar las herramientas y oportunidades de los gurises.

Entre las actividades que continúan en funcionamiento se encuentra la producción de panadería, que se desarrolla durante la mañana como parte de las propuestas de formación laboral. Este año, además, los estudiantes participaron de ferias realizadas en el marco de los festejos por el aniversario de la escuela, una experiencia que permitió compartir con la comunidad parte del trabajo que llevan adelante.

La institución también promueve vinculaciones con otras escuelas y espacios educativos. Según explicó la profesora, varios estudiantes participan de talleres de formación laboral y comparten trayectorias con otras escuelas de jóvenes y adultos. Por eso, la invitación a la fiesta también se extiende a esas comunidades, con el objetivo de fortalecer los lazos y generar nuevas instancias de encuentro.

Una década de historia

La fiesta de disfraces tiene 10 diez años de historia y se consolidó como una de las propuestas características de la escuela. Algunas de las docentes que impulsaron la iniciativa en sus comienzos ya no forman parte de la institución, pero el proyecto continúa y se transmite entre quienes sostienen esta tradición.

Para Pellegrini, abrir las puertas de la escuela es una forma de acercar a la comunidad a un espacio que muchas personas conocen de pasar por el barrio, pero que quizás no tuvieron la oportunidad de recorrer. La docente destacó las características del edificio, su patio y su salón, y la importancia de que vecinos y visitantes puedan conocer de cerca la vida institucional.

También puso el acento en la dimensión afectiva del trabajo educativo. “La cuestión vincular siempre es fundamental, trabajar desde la afectividad”, expresó, al describir una comunidad que busca construir relaciones basadas en el acompañamiento y la participación.

En ese marco, la fiesta prevista para el viernes 23 se suma a las actividades del mes de la inclusión con una propuesta que trasciende lo recreativo. La posibilidad de compartir espacios, disfrutar de una actividad común y conocer la escuela forma parte de una invitación a fortalecer los vínculos entre la institución y la sociedad.